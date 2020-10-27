Губернатор Иркутской области госпитализирован из-за коронавируса
Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, заболевшего COVID-19, госпитализировали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. Накануне сообщалось, что глава региона работает на самоизоляции.В источнике
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Заразившийся коронавирусом губернатор Иркутской области госпитализирован
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который заразился коронавирусом, госпитализирован, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального правительства.
ТАСС00:49
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