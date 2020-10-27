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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Губернатор Иркутской области госпитализирован из-за коронавируса

Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, заболевшего COVID-19, госпитализировали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. Накануне сообщалось, что глава региона работает на самоизоляции.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Заразившийся коронавирусом губернатор Иркутской области госпитализирован

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который заразился коронавирусом, госпитализирован, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального правительства.
ТАСС00:49
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РБК

Губернатора Иркутской области госпитализировали с коронавирусом

РБК01:56
Твой Иркутск

У первого зампредседателя правительства Иркутской области диагностирован COVID-19

Твой Иркутск02:49
Коммерсантъ

Губернатор Иркутской области госпитализирован из-за коронавируса

Коммерсантъ01:38
РИА Новости

Главу Приангарья Кобзева госпитализировали с коронавирусом

РИА Новости01:28
RT на русском

Губернатора Иркутской области госпитализировали с коронавирусом

RT на русском01:15
Эхо Москвы

Администрация Иркутской области сообщила, что губернатор Игорь Кобзев госпитализирован с коронавирусом

Эхо Москвы01:05
ТАСС

Заразившийся коронавирусом губернатор Иркутской области госпитализирован

ТАСС00:49

Владимирский фельдшер рассказала, что мест для больных коронавирусом в больницах нет

Фельдшер «скорой» Василиса Коновалова из Владимира опубликовала отчаянный пост в соцсетях, который прорвал информационный вакуум вокруг ситуации с коронавирусом во Владимирской области.
Царьград01:24

Космический телескоп Хаббл запечатлел необычную спиральную галактику NGC 34

Ранее ГЛАС писал о том, что космический исследовательский зонд BepiColombo смог впервые сфотографировать планету Венера с близкого расстояния, во время недавнего прохождения неподалеку от нее.
ГЛАС.RUвчера в 05:46

Японское агентство аэрокосмических исследований начало набор астронавтов

Выбранные астронавты примут участие в американском проекте Artemis, в рамках которого США с партнёрами намерено вернуть людей на Луну и вновь начать её активное исследование.
Машины и Механизмы24 октября в 04:04

Украина заявила о готовности США поддержать стратегию по возврату Крыма

По данным МИД, временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин отметила, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Киевом в вопросе создания проекта «Крымская платформа», который направлен на возвращение полуострова.
Lenta.ru22:12

Врачи госпиталя в Ростове-на-Дону, где умерли 13 больных, сообщали об отключении кислорода

Врачи ковидного госпиталя, развернутого на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где 12 октября умерли 13 пациентов с коронавирусом, подавали рапорт об отключении кислорода.
ТАССвчера в 11:58

УрФУ намерен перевести всех студентов на дистанционное обучение

"Принято решение обратиться к учредителю - Минобрнауки России - с просьбой согласовать перевод учебного процесса УрФУ в дистанционный формат, предполагающий удаленное освоение студентами образовательных программ", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия01:43

Moody’s дал прогноз по рейтингу России на фоне пандемии

Международное рейтинговое агентство Moody's может повысить рейтинг России при дальнейшем повышении устойчивости к внешним шокам, хотя в свете пандемии это маловероятно, заявил в интервью РИА Новости вице-президент, ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу РФ Эван Вольманн (Evan Wohlmann).
ПРАЙМ02:34