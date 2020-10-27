Космический телескоп Хаббл запечатлел необычную спиральную галактику NGC 34

Ранее ГЛАС писал о том, что космический исследовательский зонд BepiColombo смог впервые сфотографировать планету Венера с близкого расстояния, во время недавнего прохождения неподалеку от нее.