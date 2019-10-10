Политика

Газета.RuГазета.RuГубернатор Иркутской области предложил поднять себе оклад на 44%

Из поправок следует, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%, с 18 до 27 тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что оклад губернатора был сокращен на 10% в 2016 году, на 4% в 2018 и 2019 годах.
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с чего всё началось
Согласно проекту поправок
 в региональный закон «О государственных должностях Иркутской области», оклад губернатору могут повысить с 1 октября 2019 года.
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Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания третьего, пятого и шестого созывов с 18 января 2000 по 1 октября 2015.
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