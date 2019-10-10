с чего всё началось

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей. Законопроект об этом он внёс в законодательное собрание.

Культура Умер автор серии картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев Петербургский художник Владимир Румянцев, автор серии картин "Петербургские коты" и создатель эмблемы Музея кошки, умер в Санкт-Петербурге 9 октября.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Экономика В России снизят прожиточный минимум Министерство труда России предложило снизить размер прожиточного минимума. Ведомство подготовило проект соответствующего приказа.

Общество Названа численность мигрантов в России В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Гаджеты Android Wear, eSIM, NFC и голосовой помощник — это часть возможностей новых умных часов Xiaomi Mi Watch Color Дизайн Xiaomi Mi Watch Color может быть заимствован у моделей Amazfit По его данным, в часах будет интегрированная карта SIM (eSIM), модем 4G, голосовой помощник и модуль NFC.

Здоровье Что делать, если содрал родинку Если вы повредили родинку, паниковать не стоит, но показаться врачу (дерматологу или онкологу) все же нужно.

Футбол Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Политика Зеленский оценил возможность встречи с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».

Футбол Руководство «Крыльев Советов» не исключает, что Соболев покинет клуб Александр Фетисов, являющийся председателем совета директоров самарского клуба, не исключает, что форвард Александр Соболев может перебраться в другую команду.

Армия и оружие Турция захватила обозначенные цели в ходе операции в Сирии Минобороны Турции сообщило о захвате целей, обозначенных в ходе новой трансграничной операции «Источник мира» в Сирии.

Происшествия Прокуратура Башкирии начала проверку по факту разлива стоков на заводе Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту внештатной ситуации на предприятии АО «Полиэф» в Благовещенске, в результате которой произошёл разлив сточных вод.

Политика Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту Ранее пресс-секретарь главы государства Стефани Гришэм заявила, что представители Белого дома не будут участвовать в расследовании по импичменту действующего президента США, поскольку считают эту процедуру незаконной.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Политика Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на них.

Политика Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.

Технологии Жители Дона смогут пользоваться интернетом и смотреть цифровое ТВ без кабеля «МТС» сообщает о запуске продукта, позволяющего использовать домашний мобильный интернет и цифровое спутниковое ТВ без фиксированных сетей связи.

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Футбол Минспорта и РФС помогут развивать футбол в Нижегородской области Соглашение о сотрудничестве между министерством спорта РФ, Российским футбольным союзом (РФС) и Нижегородской области подписано на форуме «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Армия и оружие Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.

Общество МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.