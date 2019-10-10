Политика
RT на русскомГубернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей. Законопроект об этом он внёс в законодательное собрание.
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с чего всё началось
Согласно проекту поправок в региональный закон «О государственных должностях Иркутской области», оклад губернатору могут повысить с 1 октября 2019 года.News.ruвчера в 16:18
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Развитие иркутского аэропорта возможно только после ухода губернатора Левченко
Иркутск Сегоднявчера в 23:49
Пресс-служба губернатора Приангарья объяснила его желание поднять себе оклад
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Футбол
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Александр Фетисов, являющийся председателем совета директоров самарского клуба, не исключает, что форвард Александр Соболев может перебраться в другую команду.
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Армия и оружие
Турция захватила обозначенные цели в ходе операции в Сирии
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Армия и оружие
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
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Газета.Ru вчера в 01:25
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Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
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Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
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NASA сообщило о приближении к Земле восьми астероидов
Восемь астероидов, один из которых имеет диаметр около 140 метров, пролетят рядом с нашей планетой в течение следующих четырех дней.
Профиль вчера в 17:06