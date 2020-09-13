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РБК
РБК

Губернатор ХМАО Комарова переизбралась на третий срок

За Комарову проголосовали 29 депутатов. Она переизбралась на третий срок.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец Югра

Наталья Комарова – губернатор Югры

Московский Комсомолец Югра05:54
Znak.com

Дума ХМАО выбрала Комарову губернатором на третий срок

Znak.com05:25
ТАСС

Комарову избрали губернатором ХМАО

ТАСС05:30
РИА Новости

Наталью Комарову переизбрали губернатором ХМАО

РИА Новости05:15
ИА СИА-Пресс

Югру вновь возглавляет Наталья Комарова

ИА СИА-Пресс05:37
СургутИнформТВ

Определено имя Губернатора Югры

СургутИнформТВ05:13
Новости Югры

Наталья Комарова избрана губернатором Югры на новый срок

Новости Югры05:13

Актер Козловский в компании Оксаны Акиньшиной появился в кинотеатре

Поклонники актера Данилы Козловского сообщили, что заметили его вместе с коллегой, актрисой Оксаной Акиньшиной в московском кинотеатре "Октябрь", где состоялся показ фильма Кристофера Нолана "Начало".
iReactor11 сентября в 03:56
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В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru05:47
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В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России»

Краснодар, 13 сентября 2020, 12:11 — REGNUM Уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края шестого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы Новороссийска Краснодарского края седьмого Михаила Ерохина возбуждено следственными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК России.
REGNUM05:11
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Сверхсекретным оружием Трампа могут быть ядерные боеголовки W76-2

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о «неслыханном» американском вооружении, аналогов которого якобы не существует ни у России, ни у КНР, вероятнее всего имел в виду ядерные боеголовки W76-2, о создании и эксплуатации которых военнослужащие США объявили еще в 2018 году.
Военное дело03:21
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В Ненецком АО депутаты заксобрания избрали губернатора

«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — подвел итоги голосования председатель заксобрания Александр Лутовинов.
REGNUM04:42
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