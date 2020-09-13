Губернатор ХМАО Комарова переизбралась на третий срок
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Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) избрали Наталью Комарову губернатором региона. Об этом сообщил спикер регионального парламента Борис Хохряков.В источнике
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