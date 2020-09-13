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РБК
РБК

Губернатор ХМАО Комарова переизбралась на третий срок

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) избрали Наталью Комарову губернатором региона. Об этом сообщил спикер регионального парламента Борис Хохряков.В источнике
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СургутИнформТВ

Как прошла инаугурация губернатора Югры в условиях пандемии

СургутИнформТВ07:15
Муксун.fm

В ХМАО-Югре состоялась инаугурация губернатора Натальи Комаровой

Муксун.fm07:21
РБК

Губернатор ХМАО Комарова переизбралась на третий срок

РБК06:10
ТАСС

Комарова официально вступила в должность губернатора ХМАО

ТАСС06:32
РИА Новости

Перед губернатором Югры стоят амбициозные задачи, заявил полпред

РИА Новости07:17
Новости Югры

Эдуард Исаков: Губернатор 24/7 думает о югорчанах

Новости Югры07:17
Nash-surgut.ru

Губернатор ХМАО официально вступит в свои права 13 сентября

Nash-surgut.ruвчера в 08:43

Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри

По мере распития вина во время дружеской вечеринки российский гость осмелел настолько, что имел наглость откровенно оспаривать официальный нарратив Запада относительно отравления Скрипалей, трагедии MH17 и вмешательства Москвы в американские выборы.
РИА Новостивчера в 01:00
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На Кубани задержан депутат и глава отделения «Справедливой России»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаила Ерохина.
Российская газета05:39
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Правительство выделило 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

"На закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020/2021 гг. будет дополнительно направлено 4,1 млрд руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", ‒ говорится в сообщении.
Ведомости06:19
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Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом 2021 года

Нападающий Килиан Мбаппе намерен уйти из ПСЖ.По данным СМИ, 21-летний форвард сообщил руководству парижан, что предстоящий сезон станет для него последним в футболке французского клуба.ПСЖ хочет продлить контракт с одним из своих лидеров, однако Килиан все ещё не сел за стол переговоров с действующими чемпионами Франции.
Soccer.ru04:14

СМИ узнали о планах Лондона отказаться от норм ЕС по правам человека

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждает возможность отказа от основных европейских законов о правах человека, что может упростить депортацию мигрантов и затруднить подачу исков против британских военных, сообщает The Telegraph.
Коммерсантъ04:36
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