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Lenta.ru
Lenta.ru

Наталью Комарову переизбрали главой ХМАО

«Большинством голосов на пост главы региона выбрана губернатор Югры Наталья Комарова», — заявил собеседник агентства. По его словам, за Комарову проголосовали 29 депутатов. Комарова вступила в должность главы ХМАО в 2010 году и стала единственной женщиной-губернатором в России.В источнике
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Перед губернатором Югры стоят амбициозные задачи, заявил полпред

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В Югре выбрали губернатора. Новая пятилетка развития округа началась

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Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО

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Как прошла инаугурация губернатора Югры в условиях пандемии

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Комарова официально вступила в должность губернатора ХМАО

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ТАСС

Биография избранного губернатора ХМАО Натальи Комаровой

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