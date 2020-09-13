Наталью Комарову переизбрали главой ХМАО
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Наталью Комарову переизбрали главой ХМАО
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«Большинством голосов на пост главы региона выбрана губернатор Югры Наталья Комарова», — заявил собеседник агентства. По его словам, за Комарову проголосовали 29 депутатов. Комарова вступила в должность главы ХМАО в 2010 году и стала единственной женщиной-губернатором в России.В источнике
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