«Большинством голосов на пост главы региона выбрана губернатор Югры Наталья Комарова», — заявил собеседник агентства. По его словам, за Комарову проголосовали 29 депутатов. Комарова вступила в должность главы ХМАО в 2010 году и стала единственной женщиной-губернатором в России.