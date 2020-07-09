Происшествия
RT на русскомГубернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела
Следственный комитет России сообщил, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Согласно данным следствия, он «является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей».
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с чего всё началось
«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ продолжается расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью», — сказано в сообщении ведомства.Телеканал 360°вчера в 18:58
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Уголовное дело возбуждено против губернатора Хабаровского края. Его задержали
Телеканал 360°вчера в 18:58
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Происшествия
Россиянин найден мертвым в Паттайе
Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
Общество
Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда 07 июля в 07:51
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me вчера в 04:47
Политика
Подтверждены факты массового уничтожения тульских ЗРПК «Панцирь»
Тульская служба новостей вчера в 06:44
Культура
Главной героиней сериала «Бэтвумен» станет чернокожая ЛГБТ-актриса
Как заявила сама Лесли, она крайне рада получить эту роль, тем более, что она станет первой чернокожей актрисой, ставшей Бэтвумен в сериале.
Телепрограмма 04:03
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Политика
Экс-депутат рады назвала причину потери Крыма украинскими властями
Украина потеряла Крым из-за действий Киева по отношению к жителям полуострова.
Известия вчера в 23:06
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет вчера в 06:03
Политика
«Коммерсантъ»: компромат на Сафронова собирала СВР
Как пишет «Коммерсантъ», Служба внешней разведки контролировала переписку репортера, которую тот вел, используя домашний компьютер.
BFM.ru 04:10
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
Общество
В России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,3% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы 03:36
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 07:04
Общество
В России предложили запретить алкоголь в поездах
Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Общество
Курьерам Delivery Club в Москве начали выплачивать зарплату
Курьеры логистического партнера Delivery Club начали получать долги по заработной плате, за вторник и среду они будут полностью погашены, говорится в сообщении пресс-службы Delivery Club.
РИАМО 07 июля в 10:54
Шоу-бизнес
Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки
Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
Shraibikus News вчера в 07:53
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве
Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
Политика
Медведев предупредил об угрозе гонки вооружений из-за политики США
Позиция США по договору российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) может привести к гонке вооружений, России придется принимать симметричные или асимметричные меры.
ТАСС 03:02
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Шоу-бизнес
Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми
Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор 03:00
Футбол
ЦСКА договорился о трансфере аргентинского нападающего
Московский ЦСКА близок к приобретению нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает TyC Sports.
Газета.Ru 02:35
Общество
В Красноярском крае продлили режим ограничений
Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Футбол
«Реал» получил почти 250 млн евро от продаж воспитанников академии за последние 4 года
За последние годы «Реал» совершил и несколько более мелких сделок с участием воспитанников академии.
Sports.ru 02:07
Хоккей
«Миннесота» не исключает, что Капризов ещё на сезон останется в КХЛ
Не могу исключить того, что Кирилл следующий сезон проведёт снова в России. На данный момент есть несколько вариантов.
ГЛАС.RU 04:06