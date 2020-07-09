с чего всё началось

Следственный комитет России сообщил, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Согласно данным следствия, он «является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей».

Происшествия Россиянин найден мертвым в Паттайе Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля. 1

Общество Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже. 3,4K

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом 25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом. 308

Культура Главной героиней сериала «Бэтвумен» станет чернокожая ЛГБТ-актриса Как заявила сама Лесли, она крайне рада получить эту роль, тем более, что она станет первой чернокожей актрисой, ставшей Бэтвумен в сериале.

Общество Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет «В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек. 58

Политика Медведев назван вероятным преемником Путина Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов. 429

Политика «Коммерсантъ»: компромат на Сафронова собирала СВР Как пишет «Коммерсантъ», Служба внешней разведки контролировала переписку репортера, которую тот вел, используя домашний компьютер.

Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России. 304

Общество В России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,3% не имели клинических проявлений болезни.

Общество В России предложили запретить алкоголь в поездах Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах. 155

Общество Курьерам Delivery Club в Москве начали выплачивать зарплату Курьеры логистического партнера Delivery Club начали получать долги по заработной плате, за вторник и среду они будут полностью погашены, говорится в сообщении пресс-службы Delivery Club. 745

Политика Медведев предупредил об угрозе гонки вооружений из-за политики США Позиция США по договору российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) может привести к гонке вооружений, России придется принимать симметричные или асимметричные меры. 1

Общество В Красноярском крае продлили режим ограничений Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 43

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 203