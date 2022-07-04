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Губернатор Калининградской области Алиханов не видит смысла в переименовании региона

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что не видит смысла в переименовании города и региона.
РИА Новости
Власти Калининградской области считают, что дискуссия о переименовании региона сейчас неуместна, а областной центр уже носит достойное имя.
ТАСС
Председатель Партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск и преобразовать область в Балтийский край.
Каскад
«В чём основной смысл, не очень понятно», — заключил Алиханов.
RT на русском

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Губернатор Калининградской области Алиханов не увидел смысла переименовывать регион
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Губернатор Калининградской области Алиханов не видит смысла в переименовании региона
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