Политика

Калининград 24Калининград 24Антон Алиханов и Лукашенко договорятся о сотрудничестве

Делегация правительства Калининградской области находится с рабочим визитов в Республике Беларусь Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент Республики Беларусь Александра Лукашенко встретятся за столом переговоров.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Антон Алиханов в Минске оценил белорусские электробусы и ждёт встречи с Лукашенко

Каскад06:00

«Рассчитываем на более тесную кооперацию»: Лукашенко — о сотрудничестве с Калининградом

Клопс07:25

Алиханову показали трамваи и электробусы для Калининграда

Русский Запад04:35

Белоруссия обеспечит Калининградскую область строительными материалами

Янтарный Край11:00

Антон Алиханов принимает участие в XVI заседании Российско-Белорусского совета по сотрудничеству

Вести Калининград07:15

Антон Алиханов и Лукашенко договорятся о сотрудничестве

Калининград 2406:44

Лукашенко предложил Калининграду расширить кооперацию в машиностроении

Российская газета06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Армия и оружие

США возобновили военные операции в Сирии

Начальник Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил о возобновлении антитеррористической операции против запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).
News.ru 12:39
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Известия 15:13
Спорт

Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Известия 14:09
Экономика

Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

Повышение ставки утилизационного сбора на автомобили не приведет к существенному росту цен на иномарки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
РБК 14:51
Транспорт

Собянин открыл проходку первого тоннеля Коммунарской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл проходку левого перегонного тоннеля от станции "Университет Дружбы Народов" до "Улицы Новаторов" Коммунарской линии.
ТАСС 06:16
Футбол

Президент «Брешии» неудачно пошутил о Балотелли: «Он черный и работает над тем, чтобы обелить себя»

Президент «Брешии» Массимо Челлино пошутил о нападающем итальянской команды Марио Балотелли.
Матч ТВ 14:57
Спорт

Антон Шипулин предложил свой первый законопроект

Олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Антон Шипулин предложил свой первый законопроект.
Екатеринбург в эфире 09:14
Транспорт

Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели

Газета.Ru 01:43
Происшествия

В Черном море утонули свыше 14 тысяч овец

Комсомольская правда 00:03
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Хоккей

СКА обыграл «Куньлунь» и одержал шестую победу подряд в чемпионате КХЛ

ТАСС Спорт 14:00
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

РБК 15:19
Шоу-бизнес

Семья Игоря Петренко испытывает финансовые трудности

Bimru.ru 02:18
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату

РИА "Новости" / Евгений Биятов Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал информации о своем избиении из-за удаления тату.
РЕН ТВ 07:32
Экономика

«ФК Открытие» может продать весь свой пакет акций Qiwi

Банк «ФК Открытие» и сооснователь Qiwi Сергей Солонин зарегистрировали для продажи 23,4 млн американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, что соответствует 23,4 млн акций класса В, сообщила компания.
Ведомости 15:29
Происшествия

Подозреваемого в нападении на детского врача в Пскове задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы, сообщает пресс-служба областного управления СК.
РИА Новости 12:24
Происшествия

В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 12:59
Происшествия

СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье

Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
РИА Новости 05:58
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Здоровье

В России дефицит оригинальных лекарств против муковисцидоза. Пациенты обречены на смерть

Россия перестала закупать оригинальные лекарства от муковисцидоза — болезни, от которой люди умирают в 18 лет в нашей стране и в 45 лет — в мире, где есть современные медикаменты.
Дождь 14:21
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
RT на русском 10:36
Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM 12:40
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
РИА Новости 12:17
Политика

Совфед одобрил закон о СМИ-иноагентах

Совфед одобрил закон, который позволяет признавать иноагентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа.
ФедералПресс 08:15
Футбол

Арустамян назвал игроков «Ювентуса», которые в восторге от Миранчука

СМИ называют «Ювентус» фаворитом в борьбе за Миранчука. На игрока также претендуют «Лацио» и «Милан».
Матч ТВ 11:08
Шоу-бизнес

Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж

Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
WomanHit.ru 04:45
Шоу-бизнес

Волочкова получила травму в купели

Анастасия Волочкова показала поклонникам фото травмы, полученной после неудачного купания в купели после бани, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер 15:06
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест более 75 млн рублей на счетах ФБК

Московский городской суд отклонил жалобу защиты Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК), признав законным арест более 75 млн рублей на счетах этой организации.
RT на русском 11:48
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное