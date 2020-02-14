Политика

Газета.RuГазета.RuГубернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Временно возглавит регион Владислав Шапша. Он уже встретился с президентом России. Артамонов занимал должность главы Калужской области с 2000 года.
Читать в источнике
Комментировать666

Подробнее о событии

Имя нового руководителя администрации Обнинска назовут 18 февраля

ТРК Ника02:45

Встречайте: Владислав Шапша. Несколько малоизвестных фактов о врио губернатора

Kaluga24.tv01:05

Мэр наукограда вместо губернатора-тяжеловеса

РБКвчера в 16:08

Что новый калужский губернатор говорил о коррупции, соцсетях и похудении на 10 килограммов

Калужский перекресток01:32

Появилось видео встречи Путина с Владиславом Шапшой

Калужские новости02:59

Кто такой Владислав Шапша?

Kaluga-poisk.ru01:46

Итоги деятельности Анатолия Артамонова на посту губернатора Калужской области

ТАССвчера в 13:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Армия и оружие

Турция заявила о нейтрализации 63 сирийских военных в Идлибе

Турецкое Минобороны заявило о нейтрализации в Идлибе 63 сирийских солдат.
РИА Новости 02:24
Политика

Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендент на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.
РИА Новости 03:54
Происшествия

Бойцы клуба Нурмагомедова получили 20 месяцев тюрьмы

Спортсмены бойцовского клуба, принадлежащего действующему чемпиону Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабибу Нурмагомедову, получили 20 месяцев тюрьмы.
Газета.Ru 03:39
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском вчера в 01:16
Здоровье

В Москве детей прививают новой вакциной от коклюша

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что новую вакцину используют для профилактики следующих заболеваний: коклюша, дифтерии и столбняка.
Москва 24 01:25
Политика

Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
BFM.ru 04:18
Кино

Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Российская газета 03:35
Происшествия

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Интерфакс 03:51
Биатлон

Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом

Газета.Ru 03:53
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать

Газета.Ru вчера в 22:30
Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
ТАСС 02:46
Происшествия

Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек

Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.
Вести.Ru 03:29
Армия и оружие

В России создали гладкоствольный аналог винтовки армии США M16

Компания "Промтехнология" (производитель винтовок ORSIS) разработала гладкоствольный аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (принята на вооружение ВС США как M16).
ТАСС 03:31
Экономика

Правительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка

Законопроект уже отправлен на рассмотрение правительства Согласно документу, разработанному Министерством финансов РФ совместно с с Банком России, для покупки акций планируется задействовать Фонд национального благосостояния.
Деловое.ТВ 11 февраля в 09:37
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Происшествия

В Москве раскопали братскую могилу из 90-х

В Москве раскопали братскую могилу погибших в 90-х. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 03:58
Происшествия

Медики на Урале выбросили пациента из скорой и уехали

Утверждалось, что пациента с защемлением нервных окончаний скорая помощь привозила в несколько больниц, где его отказались принять, после чего медики оставили мужчину прямо на улице возле входа в приемный покой.
НТВ вчера в 10:55
Здоровье

ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом

При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Вести.Ru вчера в 19:10
Происшествия

В Челябинске горит цех на площади 2 тыс. кв. метров

Площадь возгорания в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске выросла до 2 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 03:51
Футбол

Малком: критики не заслуживают, чтобы говорить о них

Считаю, эти люди не заслуживают того, чтобы говорить о них в интервью.
Чемпионат 01:45
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru 12 февраля в 13:54
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Коммерсантъ вчера в 18:29
Биатлон

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Газета.Ru вчера в 11:51
Общество

Детали к планшетам для всероссийской переписи задерживает Китай

Нужный объем комплектующих пока не могут получить поставщики планшетов для всероссийской переписи населения.
Цензуры.Нет 03:50
Общество

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Происшествия

Телефонные мошенники обокрали звезду сериала «Реальные пацаны»

РИА Новости 01:17
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Культура

Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш представила песню «No Time To Die», которая станет заглавной композицией в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Дождь 01:07
Шоу-бизнес

Петросян выплатил Степаненко миллиард рублей

Pravda.Ru 12 февраля в 03:35
Общество

Минпромторг выступил против запрета на посылки из Китая

Минпромторг России выступает против запрета на пересылку товаров из Китая.
Ведомости вчера в 23:54
Как работают Яндекс.Новости?
Отставки губернаторовБольше новостей по теме
Главное