Политика
Газета.RuГубернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Временно возглавит регион Владислав Шапша. Он уже встретился с президентом России. Артамонов занимал должность главы Калужской области с 2000 года.
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Что новый калужский губернатор говорил о коррупции, соцсетях и похудении на 10 килограммов
Калужский перекресток01:32
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Армия и оружие
Турция заявила о нейтрализации 63 сирийских военных в Идлибе
Турецкое Минобороны заявило о нейтрализации в Идлибе 63 сирийских солдат.
Политика
Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендент на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.
Происшествия
Бойцы клуба Нурмагомедова получили 20 месяцев тюрьмы
Спортсмены бойцовского клуба, принадлежащего действующему чемпиону Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабибу Нурмагомедову, получили 20 месяцев тюрьмы.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Здоровье
В Москве детей прививают новой вакциной от коклюша
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что новую вакцину используют для профилактики следующих заболеваний: коклюша, дифтерии и столбняка.
Политика
Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Биатлон
Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Происшествия
Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек
Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.
Армия и оружие
В России создали гладкоствольный аналог винтовки армии США M16
Компания "Промтехнология" (производитель винтовок ORSIS) разработала гладкоствольный аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (принята на вооружение ВС США как M16).
Экономика
Правительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка
Законопроект уже отправлен на рассмотрение правительства Согласно документу, разработанному Министерством финансов РФ совместно с с Банком России, для покупки акций планируется задействовать Фонд национального благосостояния.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Происшествия
В Москве раскопали братскую могилу из 90-х
В Москве раскопали братскую могилу погибших в 90-х. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Происшествия
Медики на Урале выбросили пациента из скорой и уехали
Утверждалось, что пациента с защемлением нервных окончаний скорая помощь привозила в несколько больниц, где его отказались принять, после чего медики оставили мужчину прямо на улице возле входа в приемный покой.
Здоровье
ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Происшествия
В Челябинске горит цех на площади 2 тыс. кв. метров
Площадь возгорания в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске выросла до 2 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Футбол
Малком: критики не заслуживают, чтобы говорить о них
Считаю, эти люди не заслуживают того, чтобы говорить о них в интервью.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Биатлон
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Общество
Детали к планшетам для всероссийской переписи задерживает Китай
Нужный объем комплектующих пока не могут получить поставщики планшетов для всероссийской переписи населения.
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Культура
Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Билли Айлиш представила песню «No Time To Die», которая станет заглавной композицией в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Шоу-бизнес
Петросян выплатил Степаненко миллиард рублей
Общество
Минпромторг выступил против запрета на посылки из Китая
Минпромторг России выступает против запрета на пересылку товаров из Китая.