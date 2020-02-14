Политика

Газета.RuГазета.RuГубернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Временно возглавит регион Владислав Шапша. Он уже встретился с президентом России. Артамонов занимал должность главы Калужской области с 2000 года.
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Встречайте: Владислав Шапша. Несколько малоизвестных фактов о врио губернатора

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Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
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Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.
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Соединенные Штаты Америки не исключают, что в случае покупки российских военных вертолетов Мексикой могут применить против нее санкции.
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