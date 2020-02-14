Политика

Газета.RuГазета.RuГубернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Временно возглавит регион Владислав Шапша. Он уже встретился с президентом России. Артамонов занимал должность главы Калужской области с 2000 года.
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