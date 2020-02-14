Временно возглавит регион Владислав Шапша. Он уже встретился с президентом России. Артамонов занимал должность главы Калужской области с 2000 года.

Политика Путин поручил увеличить финансирование развития сельских территорий Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об увеличении финансирования госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Общество Правительство предложило снять ограничения с лекарств для онкобольных Минздрав России проработает вопрос о снятии с ряда иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах.

Политика В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.

Происшествия Мать объяснила, почему оставила младенца у метро в Москве Мать младенца, обнаруженного сотрудниками московского метро в подземном переходе у "Парка Победы", рассказала на допросе, что решила избавиться от ребенка из-за материальных трудностей, сообщает в пятницу Следственный комитет.

Политика Американский чиновник опасается, что санкции США утратят действенность Финансовые санкции США со временем могут утратить свою действенность, заявил и.о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд.

Политика Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.

Политика Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем В Кремле прокомментировали публикации СМИ о том, что секретарь Совета безопасности Николай Патрушев якобы встречался в Омане с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Общество Сбербанк опроверг утечку данных клиентов Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.

Наука Австралийские сумчатые оказались особенно уязвимы к волнам жары Эксперименты на сумчатых мышах помогли экологам выяснить, что сумчатые млекопитающие крайне плохо переносят резкие перепады температур, а также длительные волны жары, которые часто поражают Австралию в последние годы.

Происшествия В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу "Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.

Происшествия В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин Прокуратура в суде заявила, что результаты медицинского освидетельствования показали наличие следов кокаина в организме двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

Происшествия ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.