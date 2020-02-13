Политика
РИА НовостиГубернатор Калужской области ушел в отставку
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию. Врио главы региона назначен Владислав Шапша, который уже провел встречу с российским лидером.
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Экономика
АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.
Биатлон
Сборная России финишировала на своем месте
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Авто
Опубликованы первые изображения нового Renault Logan
Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
Политика
Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Политика
Россияне стали хуже относиться к украинцам
Нынешний соцопрос выявил, что положительно относящихся к Украине россиян стало меньше - 42%, и 47% респондентов ответили, что относятся к соседям очень плохо.
Политика
Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа по Ирану
Сенат США одобрил резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном.
Общество
Финская журналистка оценила питание в российских школах
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Политика
Российское посольство прокомментировало новые санкции США
Российское посольство в США высказалось о новых антироссийских санкциях.
Здоровье
В ЕР выступили с идеей специальной маркировки лекарств для водителей
Ранее в правозащитном центре "Единой России" специалисты выступили с инициативой о том, что нужно выявлять у водителей клинические признаки опьянения, а не смотреть, сколько веществ находится в организме человека.
Политика
Путин: день голосования по поправкам в Конституцию станет выходным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что день голосования по поправкам в Конституцию станет выходным.
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
В Польше группу приезжих избили за русскую речь
Группу приезжих, среди которых были граждане России, Украины и Белоруссии, избили в польском городе Торунь.
Наука
Останки гигантской доисторической рогатой черепахи нашли в Венесуэле
Специалисты, представляющие Цюрихский университет, изучили окаменелости бокошейной черепахи Stupendemys geographicus, бродившей по Земле более шести миллионов лет назад, достигавшей в длину трех метров и весившей более тонны.
Кино
В новом мультфильме от автора «Пипца» Супермэн стал коммунистом
Ранее представивший «Пипца», теперь Марк поделился своим новым творением: Супермэном-коммунистом.
Политика
Послу России в Турции поступили угрозы из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Армия и оружие
Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
Политика
Нидерланды отказались передать России уголовное производство по MH17
Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.
Кино
Козловский заявил, что «Чернобыль: Бездна» не является плагиатом
Актер и режиссер Данила Козловский отреагировал на высказывания критиков в контексте фильма «Чернобыль: Бездна».
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Армия и оружие
По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар
Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
Гаджеты
Samsung показал складной смартфон Galaxy Z Flip
Южнокорейская компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip на презентации в Сан-Франциско.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Игра Престолов» Софи Тернер ждет своего первенца
Хотя Софи Тернер и Джо Джонас не сделали официального заявления о скором появлении первого ребенка, но некоторые американские таблоиды подтверждают факт беременности актрисы.