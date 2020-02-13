Политика

РИА НовостиРИА НовостиГубернатор Калужской области ушел в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию. Врио главы региона назначен Владислав Шапша, который уже провел встречу с российским лидером.
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Губернатор Калужской области ушел в отставку

РИА Новости15:50

Путин встретился с новым калужским губернатором

Kaluga24.tv12:57

Председатель калужского Заксобрания Виктор Бабурин назвал Владислава Шапшу учеником Артамонова

Калужские новости14:22

Путин уволил губернатора Калужской области

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Артамонов объяснил свой уход

Московский Комсомолец Калуга13:45

Итоги деятельности Анатолия Артамонова на посту губернатора Калужской области

ТАСС13:31

Анатолий Артамонов ушел в отставку

Kaluga-poisk.ru11:10
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Экономика

АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.
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Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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В Белоруссии решили изменить герб

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
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Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым

Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
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Сенат США одобрил резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном.
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Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
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Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
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Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

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Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
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Российское посольство прокомментировало новые санкции США

Российское посольство в США высказалось о новых антироссийских санкциях.
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В ЕР выступили с идеей специальной маркировки лекарств для водителей

Ранее в правозащитном центре "Единой России" специалисты выступили с инициативой о том, что нужно выявлять у водителей клинические признаки опьянения, а не смотреть, сколько веществ находится в организме человека.
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Путин: день голосования по поправкам в Конституцию станет выходным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что день голосования по поправкам в Конституцию станет выходным.
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Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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В Польше группу приезжих избили за русскую речь

Группу приезжих, среди которых были граждане России, Украины и Белоруссии, избили в польском городе Торунь.
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Специалисты, представляющие Цюрихский университет, изучили окаменелости бокошейной черепахи Stupendemys geographicus, бродившей по Земле более шести миллионов лет назад, достигавшей в длину трех метров и весившей более тонны.
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Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Газета.Ru 05:54
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Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
RT на русском 13:27
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Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.
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Козловский заявил, что «Чернобыль: Бездна» не является плагиатом

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Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
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Samsung показал складной смартфон Galaxy Z Flip

Южнокорейская компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip на презентации в Сан-Франциско.
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Звезда сериала «Игра Престолов» Софи Тернер ждет своего первенца

Хотя Софи Тернер и Джо Джонас не сделали официального заявления о скором появлении первого ребенка, но некоторые американские таблоиды подтверждают факт беременности актрисы.
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Анатолий Артамонов
Российский государственный деятель. Губернатор Калужской области с 18 ноября 2000. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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