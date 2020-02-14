Политика

ИзвестияИзвестияГубернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля. По словам бывшего губернатора, он принял решение покинуть свой пост, так как возглавлял регион на протяжении почти 20 лет.
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Анатолий Артамонов
Российский государственный деятель. Губернатор Калужской области с 18 ноября 2000. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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