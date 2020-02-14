Политика
ИзвестияГубернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля. По словам бывшего губернатора, он принял решение покинуть свой пост, так как возглавлял регион на протяжении почти 20 лет.
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Стало известно, куда перейдет экс-глава Калужской области Артамонов
Московский Комсомолец Калугавчера в 23:38
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