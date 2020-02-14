Политика
ИзвестияГубернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля. По словам бывшего губернатора, он принял решение покинуть свой пост, так как возглавлял регион на протяжении почти 20 лет.
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Политика
Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Здоровье
В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом
"По состоянию на 11 февраля, по всей стране 1716 медицинских сотрудников заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, это составляет 3,8% от общего числа зараженных, к несчастью, шестеро из них скончались, это 0,4% от всех летальных исходов", - сообщил Цзэн Исинь.
Политика
Лукашенко раскрыл детали встречи с Путиным в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как именно проходила встреча с лидером России Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи.
Здоровье
Кабмин разработал меры по улучшению ситуации с лечением онкологии
Правительство разработало целый ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей.
Авто
МСК: Презентация новой машины Mercedes
Днём новинку покажет Mercedes, а вечером пройдёт презентация смены названия и новой машины Toro Rosso / Alpha Tauri.
Армия и оружие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Экономика
Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Армия и оружие
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Происшествия
Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге
Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Гаджеты
Xiaomi предлагает целый компьютер-моноблок по цене смартфона
Армия и оружие
В Алеппо сбит сирийский вертолет
Вертолет Вооруженных сил Сирии сбит на западе провинции Алеппо.
Общество
Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру
Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту).
Авто
Технические характеристики Mercedes-AMG F1 W11
Пресс-служба чемпионской команды опубликовала технические характеристики Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance – машины 2020 года.
Политика
В Мюнхене проходит конференция по безопасности
Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой примут участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открывается в пятницу, 14 февраля.
Энергетика
«Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2020 год
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен на поставки газа из России в Белоруссию в 2020 году.
Культура
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Билли Айлиш - "No Time To Die" Билли Айлиш исполнила заглавную песню для нового фильма о Бонде "Не время умирать".
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Происшествия
Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок
Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Общество
Третьяковка ответила на сообщения о дезинфекции из-за коронавируса
Как сообщал Telegram-канал, из-за риска распространения нового коронавируса и обилия туристов из Китая в Третьяковской галерее якобы планировалось провести полную дезинфекцию.
Происшествия
Арашуков и Абызов стали сокамерниками в СИЗО
Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками в СИЗО «Лефортово».
Армия и оружие
Дамаск снова подвергся ракетному удару
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Футбол
«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира
Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за натянутые до ушей бикини
Подписчики телезвезды посчитали, что она сильно натянула трусы, продемонстрировав всем свои интимные части тела.