Политика

ИзвестияИзвестияГубернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля. По словам бывшего губернатора, он принял решение покинуть свой пост, так как возглавлял регион на протяжении почти 20 лет.
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Kaluga24.tv01:05
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Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
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Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
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Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге

Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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Вертолет Вооруженных сил Сирии сбит на западе провинции Алеппо.
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Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту).
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В Мюнхене проходит конференция по безопасности

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"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок

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