Политика

ИзвестияИзвестияГубернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля. По словам бывшего губернатора, он принял решение покинуть свой пост, так как возглавлял регион на протяжении почти 20 лет.
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Путин встретился с новым калужским губернатором

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Губернатор Калужской области ушел в отставку

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Анатолий Артамонов ушел в отставку

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Анатолий Артамонов
Российский государственный деятель. Губернатор Калужской области с 18 ноября 2000. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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