с чего всё началось

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил о своем уходе в отставку. Решение было принято по собственному желанию, сообщила пресс-служба главы региона. «Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента», - цитирут ТАСС слова Владимира Илюхина.

Политика Песков назвал ситуацию в экономике беспрецедентной Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о различных сценариях изменения ситуации в экономике страны в связи с распространением коронавируса, включая самые пессимистические.

Экономика Быстрые платежи стали бесплатными для банков Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.

Политика Владимир Путин объявил апрель в России нерабочим «Установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы», - говорится в Указе Президента России.

Политика В Госдуме предположили объединение Архангельской области и НАО Ненецкий автономный округ и Архангельская область могут объединиться в один регион под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Политика Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней "Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом В Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав королевства.

Происшествия ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области В Челябинске заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову задержали за получение миллионной взятки.

Происшествия СК возбудил дело против двух генералов МВД Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.