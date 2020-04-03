Коронавирус
РидусГубернатор Камчатки Илюхин ушел в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил о своем уходе в отставку. Решение было принято по собственному желанию, сообщила пресс-служба главы региона. «Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента», - цитирут ТАСС слова Владимира Илюхина.
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с чего всё началось
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об уходе в отставку, сообщается на сайте региональной администрации.Председатель краевого законодательного собрания Валерий Раенко рассказал РИА Новости, что это никак не связано с коронавирусом.РИА Новости02:15
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В камчатском парламенте уверены, что отставка губернатора Камчатки не связана с эпидемией коронавируса
Камчатка-Информвчера в 22:41
Отставка губернатора Камчатки не связана с ситуацией по коронавирусу - Заксобрание
Интерфакс - Россиявчера в 22:38
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