Коронавирус

РидусРидусГубернатор Камчатки Илюхин ушел в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил о своем уходе в отставку. Решение было принято по собственному желанию, сообщила пресс-служба главы региона. «Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента», - цитирут ТАСС слова Владимира Илюхина.
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с чего всё началось
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об уходе в отставку, сообщается на сайте
 региональной администрации.Председатель краевого законодательного собрания Валерий Раенко рассказал РИА Новости, что это никак не связано с коронавирусом.
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Итоги деятельности Владимира Илюхина на посту главы Камчатского края

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