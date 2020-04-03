Коронавирус

ВедомостиВедомостиГубернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба правительства края. Он стал третьим объявившим за последние сутки об уходе губернатором.
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с чего всё началось
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об уходе в отставку, сообщается на сайте
 региональной администрации.Председатель краевого законодательного собрания Валерий Раенко рассказал РИА Новости, что это никак не связано с коронавирусом.
РИА Новости02:15

Подробнее о событии

Биография Владимира Илюхина

ТАСС02:48

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

РИА Новости02:15

В камчатском парламенте уверены, что отставка губернатора Камчатки не связана с эпидемией коронавируса

Камчатка-Информвчера в 22:41

В Госдуме РФ связали отставку губернатора Камчатки с провалами в экономике

Кам 2401:22

Отставка губернатора Камчатки не связана с ситуацией по коронавирусу - Заксобрание

Интерфакс - Россиявчера в 22:38

Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса

РБКвчера в 18:12

Глава Камчатки Владимир Илюхин подал заявление об отставке

КамИНФОРМвчера в 18:02
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Группа «Ария» даст онлайн-концерт

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В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия вчера в 15:00
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Путин поручил решить вопрос программ профподготовки для строительства

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября проработать возможность разработки краткосрочных программ профподготовки рабочих для строительной отрасли, а также программ переподготовки и повышения квалификации таких рабочих, следует из перечня поручений главы государства.
РИА Новости 03:23
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Разработаны рекомендации формирования зарплат ветспециалистов

О ветспециалистах - впервые Закрепление уровня оклада дает гарантии работнику.
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В Башкирии начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сегодня ночью, 3 апреля, в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон 33-летний гражданин находился в общественном месте.
Кармаскалинская новь 02:18
Происшествия

СК России предъявил обвинения двум генералам МВД

Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.
RT на русском 03:20
Политика

Путин предоставил губернаторам дополнительные полномочия

Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия, заявил президент Владимир Путин в обращении к нации.
РБК вчера в 10:04
Футбол

Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.
Газета.Ru вчера в 17:30
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Космос

Знаменитый старый логотип НАСА появился на ракете SpaceX

AstroNews.ru вчера в 16:13
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Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
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В Башкирии продлили режим самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
REGNUM 02:16
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Общество

В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 03:49
Наука

Избыток соли в пище ослабляет иммунитет

В статье в Science Translational Medicine сообщается, что избыток соли плохо влияет и на человеческий иммунитет.
Ясно вчера в 05:54
Религия

РПЦ допустила празднование Пасхи в храмах без верующих

Празднование одного из главных праздников православных христиан — Пасхи в храмах может пройти без верующих.
BFM.ru 01:31
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Lenta.ru вчера в 21:29
Общество

В Баку назвали дату встречи ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть

В Минэнерго Азербайджана сообщили, что экстренную встречу стран ОПЕК+ планируется провести 6 апреля.
Московский Комсомолец 03:01
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Технологии

В России зарегистрирована новая тест-система, выявляющая коронавирус

Как сообщается на сайте компании, набор соответствует требованиям ВОЗ и Минздрава РФ по диагностике коронавируса нового типа и позволяет выявлять от 10 копий вируса в пробирке.
ТАСС 00:20
Политика

США приняли в качестве помощи от России санкционные товары

Товары для борьбы с коронавирусом прибыли в США на самолете Ан-124. Поставка была согласована президентами, передает РБК.
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В Чечне ввели комендантский час

Ранее глава Чечни объявил, что границы республики будут закрыты с 5 апреля. Пока это единственный регион России, который пошел на такой шаг.
Медиазона вчера в 19:32
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Политика

Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии

Итальянские политики из самых разных сегментов политического спектра решили, что сейчас пришло время для того, чтобы поставить вопрос ребром: или Германия (вместе со всеми ее союзниками) платит за всех в Евросоюзе в ходе эпидемии, или Евросоюза после этой эпидемии просто не будет.
РИА Новости 01:00
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Индекс PMI сферы услуг России рухнул в марте до 37,1 пункта

Индекс PMI российской сферы услуг в марте упал до 37,1 пункта с 52 в середине I квартала, говорится в исследовании IHS Markit.
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В Киеве неизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов

Неизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов в Киеве, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
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Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
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Из больницы в Коммунарке выписали 25 перенесших коронавирус россиян

Из больницы в московской Коммунарки выписали 25 пациентов, перенесших коронавирус.
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Минприроды оценило первые потери бюджета от построенной им системы управления отходами

Непонятно, из-за чего возникли кассовые разрывы в балансах регоператоров (в большинстве регионов они близки к местным властям), почему сделанные ими инвестиции должны прямо сейчас быть окуплены за счет бюджета и почему нельзя рассчитывать на их возврат, если после 2020 года компании продолжат работать.
Коммерсантъ вчера в 18:15
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Российский политик. Губернатор Камчатского края с 3 марта 2011.
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