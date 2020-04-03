Коронавирус
ВедомостиГубернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Ранее президент Владимир Путин принял отставки губернаторов Архангельской области Игоря Орлова и Республики Коми Сергея Гапликова. «Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента», – цитирует пресс-служба слова Илюхина.
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Отставка губернатора Камчатки не связана с ситуацией по коронавирусу - Заксобрание
Интерфакс - Россия22:38
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:07, Ашберн
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