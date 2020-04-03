Коронавирус

ВедомостиВедомостиГубернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.
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Глава Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию, говорится в сообщении
 пресс-службы регионального правительства.
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 18:26, Ашберн
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