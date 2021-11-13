Lenta.ruГубернатор Камчатки: цены на бензин растут из-за перебоев с поставкамиЦены на бензин в Камчатском крае растут галопирующими темпами, заявил губернатор Владимир Солодов в ходе прямого эфира в Instagram.РБКГлава края заявил, что ранее обращался в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность действий крупнейших нефтетрейдеров, но ведомство не обнаружило никаких нарушений.ПРАЙМКак сообщало ИА «Кам 24», ночью 10 ноября на заправках крупнейшего поставщика топлива и розничного трейдера компании «ННК-Камчатнефтепродукт» в девятый раз с начала года выросли цены.Кам 24Сейчас в регионе актуальная цена литра АИ-92 составляет 53,29 руб. (было 52,67), АИ-95 — 57,39 руб. (было 56,69), АИ-98 — 61,37 руб. (было 59,87).ВедомостиЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВОбщественная служба новостейAnewsKamchatkaMediaPrimaMedia.ruНародные новостиФАНИА Красная ВеснаГазета.RuПодробнее о событииГубернатор Камчатки удивился росту цен на топливо в регионеИА Красная Веснавчера в 02:43Губернатор Камчатки Солодов пожаловался на темпы роста цен на бензинПРАЙМвчера в 14:03Губернатор Камчатки заявил о шокирующем росте цен на бензин в регионеРБКвчера в 09:44Губернатора Камчатки шокирует галопирующий рост цен на бензин в краеАргументы и Факты - Камчатка17:40Губернатор Камчатки считает, что цены на бензин растут в том числе из-за коронавирусаPrimaMedia.ruвчера в 01:20Губернатора Камчатки шокирует рост цен на бензинКамчатка-Информвчера в 01:19Губернатора Солодова повергает в шок темп роста цен на топливо на КамчаткеКам 24вчера в 01:18Показать ещёОценить221Поделиться