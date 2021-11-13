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Губернатор Камчатки: цены на бензин растут из-за перебоев с поставками

Цены на бензин в Камчатском крае растут галопирующими темпами, заявил
 губернатор Владимир Солодов в ходе прямого эфира в Instagram.
РБК
Глава края заявил, что ранее обращался в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность действий крупнейших нефтетрейдеров, но ведомство не обнаружило никаких нарушений.
ПРАЙМ
Как сообщало ИА «Кам 24», ночью 10 ноября на заправках крупнейшего поставщика топлива и розничного трейдера компании «ННК-Камчатнефтепродукт» в девятый раз с начала года выросли цены.
Кам 24
Сейчас в регионе актуальная цена литра АИ-92 составляет 53,29 руб. (было 52,67), АИ-95 — 57,39 руб. (было 56,69), АИ-98 — 61,37 руб. (было 59,87).
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