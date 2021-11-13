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Губернатор Камчатки: цены на бензин растут из-за перебоев с поставками

Глава края отметил, что цены на топливо растут «галопирующими» темпами. «К сожалению, это тоже эффекты коронавируса и перебоев с поставками, но происходящее с бензином меня самого, конечно, повергает в шок, что такой рост большой у нас происходит», — пожаловался Солодов.В источнике
Владимир Солодовроссийский политик
К сожалению, бензин у нас растет галопирующими темпами, ну, и в целом, мы видим, что цены растут. К сожалению, это тоже эффекты коронавируса и перебоев с поставками. Но происходящее с бензином меня самого, конечно, повергает в шок, что такой рост большой у нас происходит.SakhaNews

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