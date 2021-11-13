Глава края отметил, что цены на топливо растут «галопирующими» темпами. «К сожалению, это тоже эффекты коронавируса и перебоев с поставками, но происходящее с бензином меня самого, конечно, повергает в шок, что такой рост большой у нас происходит», — пожаловался Солодов.В источнике
К сожалению, бензин у нас растет галопирующими темпами, ну, и в целом, мы видим, что цены растут. К сожалению, это тоже эффекты коронавируса и перебоев с поставками. Но происходящее с бензином меня самого, конечно, повергает в шок, что такой рост большой у нас происходит.SakhaNews
В Российский ассоциации автодилеров (РОАД) заявили, что не знают о договоренностях между дилерами России и Белоруссии не продавать машины россиянам, отметив невозможность существования подобного рода договоренностей в условиях конкурентного рынка.