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Власти Камчатского края рассматривают три версии загрязнения воды у берегов полуострова, заявил губернатор Владимир Солодов в ходе брифинга. Его слова приводятся на сайте краевого правительства.

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Владимир Солодов российский политик Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно, нам предстоит сейчас выяснить, если эта версия будет подтверждаться.