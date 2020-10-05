Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

Губернатор Камчатки назвал возможные причины загрязнения воды

Власти Камчатского края рассматривают три версии загрязнения воды у берегов полуострова, заявил губернатор Владимир Солодов в ходе брифинга. Его слова приводятся на сайте краевого правительства.В источнике
Владимир Солодовроссийский политик
Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно, нам предстоит сейчас выяснить, если эта версия будет подтверждаться.
С чего всё началось
В Камчатском крае отрабатывается несколько версий, из-за чего могло произойти загрязнение воды на берегу Тихого океана, сообщает
 пресс-служба правительства региона.
Российская газета22:18
Подробнее о событии
REGNUM

Туристическая привлекательность Камчатки может снизиться — эксперт

REGNUM07:38
РИА Новости

Глава Камчатки назвал возможные причины загрязнения воды

РИА Новости06:00
RT на русском

Власти назвали возможные причины загрязнения воды на Камчатке

RT на русском19:33
Камчатка-Информ

Солодов назвал сейсмику одной из возможных причин экологического бедствия в Тихом океане

Камчатка-Информ21:50
Кам 24

Солодов: явления на Халактырском пляже могут быть связаны с природным воздействием

Кам 2419:47
РБК

Новое дело против Ананьева, архитекторы пишут Путину. Главные новости РБК

РБК01:20
ТАСС

Власти Камчатки рассматривают три причины загрязнения у берегов полуострова

ТАСС18:34

Во Владивостоке митингующие докеры закидали касками президента FESCO и гендиректора ВМТП

Президент FESCO Аркадий Коростелев и генеральный директор Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Роман Кухарук, которых закидали касками митингующие докеры ВМТП, обратились в правоохранительные органы, сообщила компания.
Коммерсантъ04:17
45

Бригады скорой помощи не справляются с количеством вызовов в Барнауле

Эксперты предполагают, что сейчас вызовов стало больше не только из-за распространения гриппа и ОРВИ, но и из-за страха перед коронавирусом В Барнауле резко увеличилось количество вызовов скорой помощи.
Толк01:01
18

IT-дистрибутору «Ресурс-медиа» предъявили «налог на болванки»

IT-дистрибутору "Ресурс-медиа" предъявили "налог на болванки" Российский союз правообладателей (РСП), собирающий отчисления за импорт электроники и носителей информации, предъявил в суде крупнейшие за время пандемии претензии на 87 млн руб. к IT-дистрибутору "Ресурс-медиа", поставляющему в Россию в том числе технику Samsung и LG.
Коммерсантъ18:00

Лукашенко оценил ситуацию с грузопотоком из Литвы и Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, прокомментировал ситуацию с транзитом через страну грузов из Литвы и Латвии.
RT на русском06:42
26