IT-дистрибутору «Ресурс-медиа» предъявили «налог на болванки»

IT-дистрибутору "Ресурс-медиа" предъявили "налог на болванки" Российский союз правообладателей (РСП), собирающий отчисления за импорт электроники и носителей информации, предъявил в суде крупнейшие за время пандемии претензии на 87 млн руб. к IT-дистрибутору "Ресурс-медиа", поставляющему в Россию в том числе технику Samsung и LG.