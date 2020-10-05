Губернатор Камчатки назвал возможные причины загрязнения воды
Власти Камчатского края рассматривают три версии загрязнения воды у берегов полуострова, заявил губернатор Владимир Солодов в ходе брифинга. Его слова приводятся на сайте краевого правительства.В источнике
Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно, нам предстоит сейчас выяснить, если эта версия будет подтверждаться.
С чего всё началось
В Камчатском крае отрабатывается несколько версий, из-за чего могло произойти загрязнение воды на берегу Тихого океана, сообщает
пресс-служба правительства региона.
Подробнее о событии