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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями в связи с ситуацией с загрязнением воды в акватории Тихого океана. Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.