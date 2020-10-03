Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями в связи с ситуацией с загрязнением воды в акватории Тихого океана. Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.В источнике
Владимир Солодовроссийский политик
Сразу могу сказать, что, если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их - сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности.
Подробнее о событии
Дебри-ДВ

Если чиновники Камчатки замалчивали факты загрязнения - будут уволены - губернатор

Дебри-ДВ23:04
Lenta.ru

Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды

Lenta.ru18:37
ТАСС

Глава Камчатки пообещал увольнять за замалчивание ситуации с загрязнением пляжей

ТАСС19:44
РБК

Глава Камчатки пообещал уволить замалчивавших загрязнение воды чиновников

РБК19:04
Коммерсантъ

Главные новости к утру 4 октября

Коммерсантъ00:01
РИА Новости

Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды

РИА Новости18:08
Царьград

За «ад для океана» - мгновенная отставка: Губернатор Камчатки пригрозил и федералам

Царьград17:01

Раскрыта роль Т-клеток в защите от вируса SARS-CoV-2

Исследовательской группе доктора Джулиан Вальц из Отделения клинического сотрудничества трансляционной иммунологии (KKE) Университетской клиники Тюбингена и Отделения иммунологии Межфакультетского института клеточной биологии в Тюбингене теперь удалось идентифицировать целевые структуры (так называемые Т-клетки) эпитопы для Т-клеточного ответа против SARS-CoV-2.
ГЛАС.RU1 октября в 14:35

В Кремле ответили, как российские миротворцы могут войти в Карабах

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос о вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах, где сейчас продолжаются ожесточенные бои.
REGNUM01:10
2,4K

Командир танка ВС Индии: Если произойдёт бой в Ладакхе, то у китайских лёгких танков нет шансов против наших Т-90 и Т-72

Приводится и заявление индийского военнослужащего – командира танка (его имя не называется): Если в нынешней ситуации в Ладакхе произойдет танковый бой, могу заверить вас, что у их лёгких танков нет шансов против наших Т-90 и Т-72.
Военное обозрение00:36

Владимир Конкин отказывается покидать квартиру после смерти дочери

Артист Владимир Конкин остается один в пустой квартире и не готов покидать помещение после того, как скончалась его дочь София, сообщает издание Starhit со ссылкой на друга деятеля искусства Алексея Лобарева.
Политика Сегодня2 октября в 12:19
128

Составлен рейтинг лучших кроссоверов с вариаторной КПП

На второй строчке списка расположился Mitsubishi Outlander с таким же вариатором, что и у Nissan X-Trail, а почетное первое место рейтинга досталось Toyota RAV4 с CVT Aisin, радиатор которого совмещен с системой охлаждения кроссовера, из-за чего ресурс вариатора превышает 400 тыс. км пробега.
Народные новостивчера в 06:00