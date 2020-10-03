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РИА Новости
РИА Новости

Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями в связи с ситуацией с загрязнением воды в акватории Тихого океана. Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.В источнике
Владимир Солодовроссийский политик
Сразу могу сказать, что, если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их - сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности.
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Глава Камчатки пообещал увольнять за замалчивание ситуации с загрязнением пляжей

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