Коронавирус
ВедомостиГубернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Ранее президент Владимир Путин принял отставки губернаторов Архангельской области Игоря Орлова и республики Коми — Сергея Гапликова. «Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента», — цитирует пресс-служба слова Илюхина.
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Глава Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.Коммерсантъ18:06
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