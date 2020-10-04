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Слово и Дело
Слово и Дело

Губернатор Камчатки уволит виновных чиновников из-за загрязнения воды

Ранее местные жители сообщили о загрязнении пляжа. Позднее специалисты определили, что уровень содержания нефтепродуктов превышен в 3,6 раза, фенолов — в два раза.В источнике
Владимир Солодовроссийский политик
Сразу могу сказать, что, если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их - сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности.
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ТАСС

Глава Камчатки пообещал увольнять за замалчивание ситуации с загрязнением пляжей

ТАСС19:44
Дебри-ДВ

Если чиновники Камчатки замалчивали факты загрязнения - будут уволены - губернатор

Дебри-ДВ23:04
Коммерсантъ

Главные новости к утру 4 октября

Коммерсантъ00:01
Известия

Глава Камчатки пообещал увольнять за замалчивание загрязнения океана

Известия00:43
Lenta.ru

Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды

Lenta.ru18:37
РИА Новости

Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды

РИА Новости18:08
Царьград

За «ад для океана» - мгновенная отставка: Губернатор Камчатки пригрозил и федералам

Царьград17:01

Ответ армянской стороны на обстрел карабахских городов будет жестким - Минобороны Армении

Обстрел населения городов Нагорного Карабаха приведет к ужасным последствиям для Азербайджана, сказал министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью программе "Зинуж".
Sputnik Армения05:41

Минобороны Армении сообщило о трех сбитых самолетах Азербайджана

Сегодня, 4 октября, Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбила три самолета ВВС Азербайджана и уничтожила два танка, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Коммерсантъ05:38
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Трупы животных усеяли берега пляжей на Камчатке

По информации РИА Новости, предполагается, что химическое загрязнение воды стало причиной массового выброса мертвых морских животных на берег Халактырского пляжа на Камчатке, такая же ситуация наблюдается еще на двух пляжах, расположенных рядом.
МордовМедиа2 октября в 15:18
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Глава офиса Зеленского заявил о готовности плана мирного урегулирования в Донбассе

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
ТАСС05:08
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В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины

Как заявил член правления Украино-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко, арест акций ведущего украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич» нанес реальный удар по обороноспособности Украины.
Военное деловчера в 05:03
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