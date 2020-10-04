Сразу могу сказать, что, если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их - сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности.