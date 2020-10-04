Губернатор Камчатки уволит виновных чиновников из-за загрязнения воды
Ранее местные жители сообщили о загрязнении пляжа. Позднее специалисты определили, что уровень содержания нефтепродуктов превышен в 3,6 раза, фенолов — в два раза.В источнике
Сразу могу сказать, что, если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их - сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности.
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