Коронавирус
Москва 24Губернатор Камчатки Илюхин подал в отставку
Сообщается, что заявление об отставке было написано на имя президента России Владимира Путина. "Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", – передает пресс-служба слова Илюхина. Владимир Илюхин находится на должности губернатора региона с 2011 года.
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с чего всё началось
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об уходе в отставку, сообщается на сайте региональной администрации.Председатель краевого законодательного собрания Валерий Раенко рассказал РИА Новости, что это никак не связано с коронавирусом.РИА Новости02:15
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Отставка губернатора Камчатки не связана с ситуацией по коронавирусу - Заксобрание
Интерфакс - Россиявчера в 22:38
В камчатском парламенте уверены, что отставка губернатора Камчатки не связана с эпидемией коронавируса
Камчатка-Информвчера в 22:41
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