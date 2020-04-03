Коронавирус

Москва 24Москва 24Губернатор Камчатки Илюхин подал в отставку

Сообщается, что заявление об отставке было написано на имя президента России Владимира Путина. "Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", – передает пресс-служба слова Илюхина. Владимир Илюхин находится на должности губернатора региона с 2011 года.
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с чего всё началось
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об уходе в отставку, сообщается на сайте
 региональной администрации.Председатель краевого законодательного собрания Валерий Раенко рассказал РИА Новости, что это никак не связано с коронавирусом.
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 05:12, Ашберн
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Российский политик. Губернатор Камчатского края с 3 марта 2011.
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