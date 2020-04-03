Коронавирус
ТАССГубернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона. "Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - сказал Владимир Илюхин.
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Глава Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.Коммерсантъ18:06
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