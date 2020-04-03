Коронавирус
ТАССГубернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона. "Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - сказал Владимир Илюхин.
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Отставка губернатора Камчатки не связана с ситуацией по коронавирусу - Заксобрание
Интерфакс - Россиявчера в 22:38
В камчатском парламенте уверены, что отставка губернатора Камчатки не связана с эпидемией коронавируса
Камчатка-Информвчера в 22:41
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Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
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