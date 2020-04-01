Коронавирус
ФАНГубернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разогнал посетителей в торговом центре и раскритиковал персонал за работу во время режима всеобщей изоляции.
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Сергей Цивилев призвал магазины не задерживать покупателей у полок
Комсомольская правда - Кемерово06:34
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Автоспорт
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