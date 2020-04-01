Коронавирус

ФАНФАНГубернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разогнал посетителей в торговом центре и раскритиковал персонал за работу во время режима всеобщей изоляции.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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