Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса. Видео в среду, 1 апреля, он опубликовал в своем Instagram.

Общество В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Мау спрогнозировал мир будущего после победы над коронавирусом После победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 мир сильно изменится, как это произошло в начале XX века после окончания пандемии «испанки» и завершения Первой мировой войны, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.

Общество Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в России Москва, 30 марта 2020, 20:20 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила ряд недостоверных новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать эти фейки.

Биатлон Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.

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Авто На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.

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