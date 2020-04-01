Коронавирус

ИзвестияИзвестияГубернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса. Видео в среду, 1 апреля, он опубликовал в своем Instagram.
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Губернатор разогнал посетителей в новокузнецком торговом центре

Сибдепо02:57

Глава Кузбасса лично приостановил работу одного из кузбасских ТЦ

Московский комсомолец Кузбасс03:14

Сергей Цивилев призвал магазины не задерживать покупателей у полок

Комсомольская правда - Кемерово06:34

Что происходит с ТРЦ после распоряжения об их закрытии

ВашГород.ру05:07

С. Цивилёв разогнал посетителей и продавцов ТРЦ «Сити Молл»

КузПресс01:09

Глава Кузбасса разогнал работников и посетителей торгового центра

РИА Новости04:36

Сергей Цивилёв разогнал посетителей торгового центра в Новокузнецке

Толк4202:45
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Политика

В НАТО призвали к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом

НАТО и РФ должны и будут помогать друг другу в борьбе против коронавируса, считает постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.
РИА Новости 08:18
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости 30 марта в 18:32
Политика

Мау спрогнозировал мир будущего после победы над коронавирусом

После победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 мир сильно изменится, как это произошло в начале XX века после окончания пандемии «испанки» и завершения Первой мировой войны, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.
РБК 06:58
Общество

Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в России

Москва, 30 марта 2020, 20:20 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила ряд недостоверных новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать эти фейки.
REGNUM 30 марта в 13:20
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Футбол

Наставник «Крыльев Советов»: уверен, что клуб будет существовать

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал новость о том, что клуб могут ликвидировать, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:24
Общество

Свердловский депутат поддержал штрафы за нарушение самоизоляции

Законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции рассмотрят в Заксобрании 9 апреля 2020 года на внеочередном заседании.
REGNUM 07:53
Здоровье

Ученые оценили риск смерти от коронавируса в зависимости от возраста

Ученые Британского совета по медицинским исследованиям выяснили, что вероятность госпитализации и смерти при заболевании коронавирусом увеличивается с возрастом.
РИА Новости 08:10
Авто

На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva

Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Автоновости дня вчера в 03:57
Энергетика

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК вчера в 11:09
Общество

Александр Бурков в актуальном интервью расскажет о борьбе с коронавирусом в Омской области

Александр Бурков в интервью 12 каналу и ГТРК "Иртыш" рассказал о принимаемых мерах во время пандемии коронавируса, поддержке предпринимательства и прокомментировал отставку министра здравоохранения Омской области.
12 Канал Омск 03:35
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Происшествия

В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете

На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 08:21
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Здоровье

Режим самоизоляции: что это значит

Вечером, 31 апреля и.о. губернатора Иркутской Игорь КОБЗЕВ области постановил ввести в регионе режим самоизоляции.
Время (г. Ангарск) 07:30
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Происшествия

В Башкирии оштрафовали женщину за ложную информацию о COVID-19

Уфа, 1 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Женщину оштрафовали за публикацию недостоверной информации о распространении нового коронавируса в Башкирии.
REGNUM 08:43
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Здоровье

Минздрав Италии: высокая смертность от коронавируса вызвана мягким сезоном обычного гриппа

Объяснением высокого количества смертей от коронавируса в Италии может быть аномально низкое число погибших в сезон обычного гриппа, пишет Bloomberg.
Коммерсантъ 06:18
Политика

Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Lenta.ru 05:03
Политика

Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Известия 06:43
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа

Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Вокруг ТВ 03:08
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 марта, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 08:44
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Здоровье

Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
МедиаПоток 02:45
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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