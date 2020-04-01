Коронавирус
ИзвестияГубернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса. Видео в среду, 1 апреля, он опубликовал в своем Instagram.
Читать в источнике
Оценить236
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Цивилев призвал магазины не задерживать покупателей у полок
Комсомольская правда - Кемерово06:34
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 08:55, Ашберн
Политика
В НАТО призвали к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом
НАТО и РФ должны и будут помогать друг другу в борьбе против коронавируса, считает постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Политика
Мау спрогнозировал мир будущего после победы над коронавирусом
После победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 мир сильно изменится, как это произошло в начале XX века после окончания пандемии «испанки» и завершения Первой мировой войны, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.
Общество
Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в России
Москва, 30 марта 2020, 20:20 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила ряд недостоверных новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать эти фейки.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Футбол
Наставник «Крыльев Советов»: уверен, что клуб будет существовать
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал новость о том, что клуб могут ликвидировать, передает "Чемпионат.com".
Общество
Свердловский депутат поддержал штрафы за нарушение самоизоляции
Законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции рассмотрят в Заксобрании 9 апреля 2020 года на внеочередном заседании.
Здоровье
Ученые оценили риск смерти от коронавируса в зависимости от возраста
Ученые Британского совета по медицинским исследованиям выяснили, что вероятность госпитализации и смерти при заболевании коронавирусом увеличивается с возрастом.
Авто
На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva
Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
Общество
Александр Бурков в актуальном интервью расскажет о борьбе с коронавирусом в Омской области
Александр Бурков в интервью 12 каналу и ГТРК "Иртыш" рассказал о принимаемых мерах во время пандемии коронавируса, поддержке предпринимательства и прокомментировал отставку министра здравоохранения Омской области.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Происшествия
В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете
На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
Режим самоизоляции: что это значит
Вечером, 31 апреля и.о. губернатора Иркутской Игорь КОБЗЕВ области постановил ввести в регионе режим самоизоляции.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Башкирии оштрафовали женщину за ложную информацию о COVID-19
Уфа, 1 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Женщину оштрафовали за публикацию недостоверной информации о распространении нового коронавируса в Башкирии.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Здоровье
Минздрав Италии: высокая смертность от коронавируса вызвана мягким сезоном обычного гриппа
Объяснением высокого количества смертей от коронавируса в Италии может быть аномально низкое число погибших в сезон обычного гриппа, пишет Bloomberg.
Политика
Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе
Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа
Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Общество
Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 марта, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Здоровье
Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.