Коронавирус
РБКГубернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
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Я настойчиво продолжаю обращаться к вам, уважаемые земляки и гости края нарушать режим самоизоляции только в крайней необходимости. Мы должны продолжить беречь, сохранять и оберегать друг друга. Кто-то ругал и ругает меня за такие карантинные меры. Но они позволили нам добиться результата.
— Вениамин Кондратьев, российский политикМосковский Комсомолец Краснодар 11:27
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С 12 апреля на Кубани разрешена работа продуктовых рынков и ярмарок
Администрация Краснодарского края11:11
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Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
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В Санкт-Петербурге запретили ходить на кладбища
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Технологии
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Политика
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Общество
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