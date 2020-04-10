Коронавирус

РБКРБКГубернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
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Вениамин Кондратьев
Я настойчиво продолжаю обращаться к вам, уважаемые земляки и гости края нарушать режим самоизоляции только в крайней необходимости. Мы должны продолжить беречь, сохранять и оберегать друг друга. Кто-то ругал и ругает меня за такие карантинные меры. Но они позволили нам добиться результата.
— Вениамин Кондратьев, российский политикМосковский Комсомолец Краснодар 11:27

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Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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