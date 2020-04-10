Я настойчиво продолжаю обращаться к вам, уважаемые земляки и гости края нарушать режим самоизоляции только в крайней необходимости. Мы должны продолжить беречь, сохранять и оберегать друг друга. Кто-то ругал и ругает меня за такие карантинные меры. Но они позволили нам добиться результата.

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.

Энергетика Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.

Общество Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Шоу-бизнес Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.

Религия РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.

Экономика Эксперты Bloomberg предсказали США высокий уровень безработицы В Соединенных Штатах уровень безработицы во втором квартале 2020 года из-за экономических последствий коронавируса поднимется до 12,6 процентов, что станет самым высоким показателем с 1940-х годов.

Гаджеты В этом году Intel выпустит процессоры Jasper Lake, а не Alder Lake Источник изображения: Twitter, MebiuW Первоисточник осознаёт всю неловкость ситуации, но перекладывает всю ответственность на неких сотрудников Intel, которые по ошибке указали процессоры Alder Lake-S в числе 10-нм продуктов, готовящихся к анонсу в текущем году.

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.

Технологии В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.

Экономика В России предлагают снизить ставку НДС на электронные книги Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило ввести 10- процентную ставку НДС на электронные книги, связанные с наукой, образованием и культурой.

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Политика Конте прокомментировал помощь от России в борьбе с коронавирусом Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью BBC назвал оскорбительными утверждения о том, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянской стороне в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество В Крыму ужесточили наказание за нарушение режима самоизоляции Парламент Крыма ужесточил наказание за нарушение режима всеобщей самоизоляции населения, введены дополнительные региональные штрафы для физических и юридических лиц, сообщил РИА Новости член президиума крымского парламента, глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.