Коронавирус

РБКРБКГубернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
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Кондратьев: запрет на посещение парков и общественных мест никто не отменял

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На Кубани карантин сменили на режим самоизоляции

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С 12 апреля жителям Кубани можно будет передвигаться внутри населенных пунктов

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Российская государственная детская библиотека проведет онлайн-фестиваль «Просто космос»

Российская государственная детская библиотека с 10 по 12 апреля проведет онлайн-фестиваль "Просто космос".
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Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
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Суд продлил арест расстрелявшему срочников Шамсутдинову

Газета.Ru 00:59
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Общество

В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
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Общество

Посольство сообщило о переносе вывозного рейса из Антальи в Москву

«Запланированный на 11.04 «вывозной рейс» Анталья — Москва переносится на период после отмены действия комендантского часа», — говорится в сообщении посольства.
РБК 19:55
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Владимир Быстров рассказал о своем конфликте с Артемом Дзюбой

Экс-полузащитник футбольного клуба «Зенит» Владимир Быстров рассказал о произошедшем у него конфликте с Артемом Дзюбой еще во время их совместной игры в московском «Спартаке».
Петербургский дневник 03:28
Политика

МИД Чехии прокомментировал ситуацию с памятником маршалу Коневу

Перенос памятника маршалу Ивану Коневу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией.
Вести.Ru 05:38
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Общество

Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах

Lenta.ru 11:10
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Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
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Общество

Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса

В двух селах Рязанской области — Заокском и Коростове — областное правительство ввело дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса.
РБК 18:14
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Политика

Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады

Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.
Lenta.ru 11:04
Здоровье

На Украине коронавирусом заразились 334 медработника

На Украине 334 медицинских работника заразились коронавирусом.
Газета.Ru 19:22
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
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Общество

Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова

«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе.
Петербургский дневник вчера в 15:40
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Общество

Роспотребнадзор: иммунитет к коронавирусу есть только у 3% россиян

В России за последние сутки выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заразившихся достигло 11 917.
Коммерсантъ 11:24
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Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в России было выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах.
ГТРК Марий Эл 08:40
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Происшествия

На МКАД два человека погибли в ДТП

При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.
РИА Новости 19:11
Энергетика

Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
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Технологии

МегаФон прокачал инфраструктуру для онлайн-просмотра видео

Во второй половине марта самый большой рост на МегаФон ТВ показал контент для юных зрителей (вырос на 40%).
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Общество

Китай исключил собак из списка съедобных животных

Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Московский Комсомолец 05:03
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Авто

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020»

Впервые в истории конкурса «Всемирный автомобиль года» абсолютным победителем оказался автомобиль корейского бренда.
Тарантас Ньюс 08 апреля в 13:30
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Общество

В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей

В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК 13:22
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Происшествия

СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154

Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Общество

В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом

Ограничения были введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах.
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Большой театр покажет трансляции «Бориса Годунова» и «Щелкунчика»

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Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»

Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на телеканале НТВ 1 марта.
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Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США

Более ранние прогнозы специалистов Белого дома определяли вероятный уровень смертности от коронавируса между 100 тыс. и 240 тыс.
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В США рассказали о перехвате российских Ил-38 в районе Аляски

Военное дело вчера в 10:32
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Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей

В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка.
Sostav.ru 04:40
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В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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