Коронавирус

РБКРБКГубернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
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Кондратьев: запрет на посещение парков и общественных мест никто не отменял

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Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 18 апреля: Запрет на передвижение по краю будет сохранен

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В Краснодарском крае продлили карантин до 18 апреля

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На Кубани карантин сменили на режим самоизоляции

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С 12 апреля на Кубани разрешена работа продуктовых рынков и ярмарок

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С 12 апреля жителям Кубани можно будет передвигаться внутри населенных пунктов

Коммерсантъ Краснодар11:51
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В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
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Происшествия

В Калуге еще у шести человек подозревают коронавирус

Калуга, 9 апреля 2020, 12:38 — REGNUM В Калужской области, по данным оперативного штаба на 9 апреля, из 11 заболевших коронавирусом девять человек находится на лечении и двое выздоровели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 05:38
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Общество

В Петербурге запретили посещение кладбищ

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RT на русском 09:09
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Авто

Появились первые фото салона обновленной Lada Largus

Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
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В России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса

«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
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Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в карантинном видео Cream Soda

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Газета.Ru 17:03
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Политика

Трамп считает, что США не подходит тактика коллективного иммунитета

Швеция, в отличие от других стран, предпочла сохранить обычный образ жизни, а врачи выбрали тактику коллективного иммунитета.
РЕН ТВ 18:01
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В Москве начнут вводить пропускной режим

В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
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Здоровье

Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса

Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Shraibikus News вчера в 10:06
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Футбол

Роналду призвал людей объединиться во время пандемии коронавируса

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Metaratings 17:09
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В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены

В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
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Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка

Минфин России сообщил о завершении покупки правительством РФ у Банка России 50% обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России".
Вести.Ru 06:33
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На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz

Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Motor вчера в 09:30
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«Многие умрут»: шведский врач озвучил мрачный прогноз на коронавирус

По словам шведского медика Ингве Густафсона, коронавирусная инфекция может стать причиной смерти стольких стариков, что это подорвет показатели средней продолжительности жизни.
Gazeta.SPb 14:22
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Экономика

Сроки сдачи налоговой отчетности продлеваются для томских предприятий

На три месяца переносится срок сдачи отчетности по всем прочим налоговым декларациям и расчеты по авансовым платежам, расчеты сумм НДФЛ, финансовой информации о клиентах-иностранных налогоплательщиках за 2019 год и ранее, а также заявления о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
НИА-Томск 04:07
Общество

Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
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Жена и любовница погибшего на вечеринке с сухим льдом хотели родить одновременно

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Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
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Происшествия

10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
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Происшествия

ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
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Мантуров отстранил своего заместителя от работы в Минпромторге

Замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников не будет участвовать в работе Минпромторга, передает «Интерфакс» заявление министра промышленности Дениса Мантурова.
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Экономика

Туроператорам не хватает на туристов

Экстренный вывоз туристов из регионов РФ в конце марта и отмена туров стоили им не менее 20 млрд руб. Вернуть эти средства туристам и финансировать операционную деятельность туроператоры не в состоянии.
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«Узнал в интернете, что я не главный тренер. Логично». Хованцев — о своей отставке

Бывший рулевой сборной России Анатолий Хованцев подвел итоги двух лет работы на посту.
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Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье перевалило за тысячу

Число инфицироованных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек.
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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