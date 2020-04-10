Коронавирус
РБКГубернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
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С 12 апреля на Кубани разрешена работа продуктовых рынков и ярмарок
Администрация Краснодарского края11:11
С 12 апреля жителям Кубани можно будет передвигаться внутри населенных пунктов
Коммерсантъ Краснодар11:51
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Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Происшествия
В Калуге еще у шести человек подозревают коронавирус
Калуга, 9 апреля 2020, 12:38 — REGNUM В Калужской области, по данным оперативного штаба на 9 апреля, из 11 заболевших коронавирусом девять человек находится на лечении и двое выздоровели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 05:38
Общество
В Петербурге запретили посещение кладбищ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
RT на русском 09:09
Авто
Появились первые фото салона обновленной Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 02:22
Общество
В России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса
«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
RT на русском 13:01
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в карантинном видео Cream Soda
Танцор Дмитрий Красилов из подготовленного к международному конкурсу "Евровидение 2020" клипа группы Little Big Uno снялся в видео другой российской группы Cream Soda.
Газета.Ru 17:03
Политика
Трамп считает, что США не подходит тактика коллективного иммунитета
Швеция, в отличие от других стран, предпочла сохранить обычный образ жизни, а врачи выбрали тактику коллективного иммунитета.
РЕН ТВ 18:01
Общество
В Москве начнут вводить пропускной режим
В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса
Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Shraibikus News вчера в 10:06
Футбол
Роналду призвал людей объединиться во время пандемии коронавируса
Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с обращением по поводу коронавируса.
Metaratings 17:09
Происшествия
В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены
В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
Lenta.ru 07:49
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Российская газета вчера в 06:50
Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Минфин России сообщил о завершении покупки правительством РФ у Банка России 50% обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России".
Вести.Ru 06:33
Авто
На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz
Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Motor вчера в 09:30
Здоровье
«Многие умрут»: шведский врач озвучил мрачный прогноз на коронавирус
По словам шведского медика Ингве Густафсона, коронавирусная инфекция может стать причиной смерти стольких стариков, что это подорвет показатели средней продолжительности жизни.
Gazeta.SPb 14:22
Экономика
Сроки сдачи налоговой отчетности продлеваются для томских предприятий
На три месяца переносится срок сдачи отчетности по всем прочим налоговым декларациям и расчеты по авансовым платежам, расчеты сумм НДФЛ, финансовой информации о клиентах-иностранных налогоплательщиках за 2019 год и ранее, а также заявления о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
НИА-Томск 04:07
Общество
Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
Шоу-бизнес
Жена и любовница погибшего на вечеринке с сухим льдом хотели родить одновременно
На смертельной вечеринке аптечного блогера погибло трое, в их числе и Юрий Алферов.
Территория новостей 03:13
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Авто
Появились фото французской версии «Москвич-2141»
Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Автоновости дня вчера в 11:15
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Происшествия
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35
Политика
Мантуров отстранил своего заместителя от работы в Минпромторге
Замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников не будет участвовать в работе Минпромторга, передает «Интерфакс» заявление министра промышленности Дениса Мантурова.
Ведомости 13:55
Экономика
Туроператорам не хватает на туристов
Экстренный вывоз туристов из регионов РФ в конце марта и отмена туров стоили им не менее 20 млрд руб. Вернуть эти средства туристам и финансировать операционную деятельность туроператоры не в состоянии.
Коммерсантъ 17:52
Биатлон
«Узнал в интернете, что я не главный тренер. Логично». Хованцев — о своей отставке
Бывший рулевой сборной России Анатолий Хованцев подвел итоги двух лет работы на посту.
Спорт-Экспресс 13:50
Авто
Появились изображения обновлённого внедорожника Toyota Fortuner
В Сети появились рендерные снимки нового Toyota Fortuner от независимых дизайнеров.
Car.ru 13:52
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье перевалило за тысячу
Число инфицироованных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек.
Lenta.ru 18:36
Шоу-бизнес
Жена Брюса Уиллиса отреагировала на фото мужа с Деми Мур в пижамах
Жена Брюса Уиллис Эмма Хеминг впервые выложила пост в Инстаграме после того, как фотография ее мужа на самоизоляции с Деми Мур стала вирусной в Сети, сообщает Independent Актер, который многим запомнился по "Крепкому орешку", позировал в полосатых пижамах с бывшей женой, с которой развелся в 2000 году.
РИА Новости 15:47
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30