Губернатор сообщил, что после всестороннего и глубокого анализа принимаемых мер, предложенных ведущими медиками-инфекционистами региона, способ остановить вирус есть только один – продлить карантин.

с чего всё началось

Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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