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Политика Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий Крымское правительство расширило перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в режиме обычного рабочего времени, несмотря на установленные в республике ограничения из-за распространения коронавируса.

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