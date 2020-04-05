Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГубернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина

Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
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Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина

РИА Новости09:08

Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля

Коммерсантъ06:45

Продление режима карантина в Краснодарском крае: слухи и правда

Кореновские вести03 апреля в 05:21

Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля

Администрация Краснодарского края05:06

«Давайте наберемся выносливости и терпения еще на семь дней»: Глава Кубани продлил карантин до 12 апреля

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Власти Кубани планируют продлить карантин до 12 апреля

Кубань-Информ03 апреля в 05:46

Вениамин Кондратьев о карантине в Краснодарском крае: В это непростое время непросто и мне, моим заместителям и главам муниципалитетов

КП - Кубань06:39
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Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус

Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 13:32
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Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
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Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
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Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
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Группа Little Big даст бесплатный онлайн-концерт

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Форвард «Сельты» Федор Смолов согласовал с клубом свой отъезд из Испании.
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Известная российская фигуристка Александра Трусова во время карантина не имеет возможности заниматься фигурным катанием.
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Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
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Крымское правительство расширило перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в режиме обычного рабочего времени, несмотря на установленные в республике ограничения из-за распространения коронавируса.
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Политика

В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым

С 2014 года Крым принял множество вложений со стороны российских властей, сообщает 5 апреля американский журнал Foreign Affairs.
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Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по миллиону

Магнитогорск, Челябинская область, 4 апреля 2020, 20:33 — REGNUM Семьи погибших на улице Доменщиков в Магнитогорске получат по миллиону рублей.
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Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
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У пяти жителей региона экспресс-тесты показали положительный результат.
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Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
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В РФ заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом

Взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России удается сдерживать, благодаря принятыми властями мерами.
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Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
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Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
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Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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