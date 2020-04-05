Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГубернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина

Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
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Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина

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Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля

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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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