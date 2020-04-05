Коронавирус
РИА НовостиГубернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина
Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
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Общество
Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии
Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
Экономика
Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов
Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Фигурное катание
Трусова показала тренировку на роликовых коньках во время карантина
Армия и оружие
Воздушный бой над Тегераном: «Китайский Chengdu J-10 переиграл МиГ-35»
Общество
На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне
Общество
В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса
Самым явным симптомом короанвирусной инфекции является лихорадка и температура выше 38 °C, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
Происшествия
В Оренбуржье выявлено пять новых случаев коронавируса
Оренбург, 5 апреля 2020, 14:06 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки по состоянию на 5 апреля выявлено пять новых предварительных случаев коронавирусной инфекции, все они подтверждены лабораторно на региональном уровне, ждут результатов Москвы, сообщила во время прямого эфира министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
Происшествия
В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов
Общество
В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса
Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
Здоровье
В РФ заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом
Взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России удается сдерживать, благодаря принятыми властями мерами.
Общество
Турецкие врачи заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса
Накануне гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что доклинические исследования предполагается начать 11 мая.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Политика
Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков
"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.
Общество
Названы профессии, на которые после пандемии коронавируса упадет спрос
Аналитики рассказали, какие специалисты могут лишиться работы в ближайшие месяцы.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сообщила, что беременна
Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Здоровье
Пермскую краевую инфекционную больницу закрыли на карантин
Как сообщили местные власти в официальном телеграм-канале, посвященном борьбе с пандемией, у пятерых врачей больницы подозревают коронавирус.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Общество
Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Футбол
В УЕФА опровергли слова Чеферина о завершении ЛЧ не позднее 3 августа
В УЕФА опровергли слова президента организации Александера Чеферина о том, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов должен завершиться не позднее 3 августа.
Общество
Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы
В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
Политика
В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым
С 2014 года Крым принял множество вложений со стороны российских властей, сообщает 5 апреля американский журнал Foreign Affairs.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Число новых заражений коронавирусом в Германии снижается третьи сутки
Берлин, 5 апреля 2020, 15:59 — REGNUM Число новых заражений коронавирусной инфекцией в Германии снижается третьи сутки подряд.
Общество
Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева обвинила мужа в обжорстве на карантине
Известная российская телеведущая Лариса Гузеева обвинила своего мужа в обжорстве на карантине.
Армия и оружие
Пентагон рекомендует носить маски военнослужащим США
Рекомендации о ношении масок для защиты от коронавируса хочет ввести Министерство обороны США для американских военных, сообщает 5 апреля со ссылкой на телеканал АВС ТАСС.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.