Суд в Петербурге назначил условный срок сотруднику центра геодезии за разглашение гостайны

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год и два месяца условно с испытательным сроком три года и с запретом на работу с государственной тайной любого уровня секретности сроком на два года", - говорится в сообщении.