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Губернатор Красноярского края запросил более 190 млрд рублей на экологические проекты

Губернатор Красноярского края Александр Усс запросил у правительства выделить региону более 190 миллиардов рублей для восстановления окружающей среды и компенсации ущерба от прошлогодней аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.В источнике
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Известия

С чего всё началось

Усс после аварии «Норникеля» попросил у правительства ₽191 млрд

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил правительство выделить региону 190,9 млрд руб. для восстановления окружающей среды и компенсации ущерба от майской аварии у «Норникеля» с разливом дизельного топлива.
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Глава Красноярского края запросил на экологические проекты 191 млрд рублей

Коммерсантъ00:59

Глава Красноярского края запросил 191 млрд рублей на экологические проекты

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Усс после аварии «Норникеля» попросил у правительства ₽191 млрд

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