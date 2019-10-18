Политика

Lenta.ruLenta.ruГубернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

Кондратьев выразил надежду на то, что после получения новых знаний украинские политики больше не будут озвучивать «нелепые инициативы». 17 октября в Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань». В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.
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с чего всё началось

Кондратьев прокомментировал планы украинских депутатов вернуть Кубань

Грамота Екатерины Великой до сих пор хранится в краевом музее как главная регалия Кубанского казачьего войска. Также Кондратьев пригласил украинских депутатов в Кубанский госуниверситет, чтобы они прослушали лекции по истории Кубани, если у них есть пробелы в этой сфере.
Кубань 2406:30

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Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

Lenta.ru04:26

Кондратьев прокомментировал планы украинских депутатов вернуть Кубань

Кубань 2406:30

Краснодарский губернатор оценил создание в Раде объединения «Кубань»

РИА Новости05:02

Губернатор Кубани назвал нелепой инициативу Рады по «возвращению» региона

РБК04:42

Глава Краснодарского края ответил депутатам рады на идею о «возвращении» Кубани

Известия07:33

Глава Кубани пригласил депутатов Верховной Рады Украины в КубГУ на лекции по истории

Коммерсантъ Краснодар04:17

Губернатор Кубани пригласил депутатов Рады прослушать курс лекций по истории региона

ТАСС04:06
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Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Происшествия

После смертельного ДТП на Ленинском возбудили уголовное дело

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой.
Питерские заметки 05:18
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

РИА Новости 06:25
Энергетика

«Нафтогаз» направит иск к «Газпрому» на $11 млрд

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Коммерсантъ 08:45
Армия и оружие

Эрдоган намерен обсудить с Путиным новые шаги по Сирии

Очередную фазу мер, направленных на урегулировании в Сирии, намерен обсудить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным на предстоящих переговорах в Сочи.
REGNUM 08:35
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Политика

РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).
ФАН вчера в 11:01
Политика

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Армия и оружие

На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами

В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
РБК 06:45
Авто

ГАЗ оформил патент на логотип «Победы»

«Группа ГАЗ» вновь зарегистрировала товарный знак «Победа», разработав под название современный логотип.
32CARS.ru вчера в 15:42
Политика

В Гонконге заметили украинских инструкторов

Дипломат отметил, что инструкторы с Украины приезжают, чтобы поделиться опытом с местными активистами, и предупредил, что, если следовать этим советам, уровень жизни в Гонконге станет сопоставим с украинским.
Взгляд.ру 08:39
Финансы

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Экономика

Рада приняла госбюджет на 2020 год в первом чтении

Украинский парламент принял в первом чтении проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, а также инфляцией на уровне в 6%. Решение поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Московский Комсомолец 08:45
Политика

Молдавия решила привлечь Россию к утилизации боеприпасов

Попеску напомнил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен Россией в 2003 году.
Lenta.ru 09:11
Происшествия

Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира

Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, сообщил РИА Новости в четверг представитель аэропорта столицы Узбекистана.
РИА Новости вчера в 17:38
Авто

Марка Hyundai построила 408-сильный минивэн H-1

Австралийское подразделение Hyundai доработало для дрифта заднеприводный минивэн H-1, который на этом континенте продаётся под названием iMax.
Журнал Авто.ру 05:13
Футбол

Новый тренер «Спартака» отреагировал на обложку с Джокером

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско счел комплиментом обложку газеты с ним в образе героя фильма «Джокер».
ФАН 09:19
Космос

Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Москва 24 08:07
Общество

Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Интерфакс 08:09
Общество

Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни

Facebook удалил одну из страниц проекта Russia Beyond с рецептами русской кухни.
RT на русском вчера в 13:41
Гаджеты

Apple выпустит беспроводные наушники AirPods Pro в октябре

Компания Apple уже в октябре выпустит новые наушники AirPods Pro.
ToDay News Ufa 07:13
Футбол

«Барселона» предложила перенести матч с «Реалом» на 18 декабря

Sport24.ru 08:11
Политика

Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Происшествия

Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП

Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.
Известия 07:49
Экономика

Россия оценила в 150 млрд рублей ущерб от таяния вечной мерзлоты

Таяние вечной мерзлоты в результате глобального потепления ежегодно наносит России экономический ущерб в размере от 50 до 150 млрд рублей ($2,3 млрд).
Forbes 07:12
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Политика

Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
РИА Новости 08:51
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Общество

В Сети появились фото из больницы Заворотнюк

В Сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники.
ТВ Центр 02:31
Культура

Добронравов назвал «уткой» слухи о переименовании сериала «Сваты»

Слово и Дело 07:49
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