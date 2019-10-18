Политика
Lenta.ruГубернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
Кондратьев выразил надежду на то, что после получения новых знаний украинские политики больше не будут озвучивать «нелепые инициативы». 17 октября в Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань». В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.
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с чего всё началось
Грамота Екатерины Великой до сих пор хранится в краевом музее как главная регалия Кубанского казачьего войска. Также Кондратьев пригласил украинских депутатов в Кубанский госуниверситет, чтобы они прослушали лекции по истории Кубани, если у них есть пробелы в этой сфере.Кубань 2406:30
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Глава Кубани пригласил депутатов Верховной Рады Украины в КубГУ на лекции по истории
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