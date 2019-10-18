Грамота Екатерины Великой до сих пор хранится в краевом музее как главная регалия Кубанского казачьего войска. Также Кондратьев пригласил украинских депутатов в Кубанский госуниверситет, чтобы они прослушали лекции по истории Кубани, если у них есть пробелы в этой сфере.

с чего всё началось

Кондратьев выразил надежду на то, что после получения новых знаний украинские политики больше не будут озвучивать «нелепые инициативы». 17 октября в Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань». В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.

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