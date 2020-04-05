Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГубернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля. Об этом сообщается на официальном портале администрации региона.
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Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля

Коммерсантъ06:45

Все зависит от нас и от самодисциплины

Авангард (станица Крыловская)вчера в 14:00

Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля

Администрация Краснодарского края05:06

Еще неделя: карантин на Кубани продлили до 12 апреля

РБК Краснодар05:05

В Краснодарском крае отменены пропуска для транзитного проезда

КП - Кубань06:05

«Давайте наберемся выносливости и терпения еще на семь дней»: Глава Кубани продлил карантин до 12 апреля

Юга.ру05:16

Кондратьев продлил карантин в Краснодарском крае до 12 апреля

СочиСтрим06:29
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Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Происшествия

В Москве найдены мумифицированные сестры

В одной из квартир жилого дома на востоке Москвы обнаружены мумифицированные тела двух сестер, 1962 и 1965 годов рождения.
Вести.Ru 07:23
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Происшествия

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
МИР 24 05:30
Общество

Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
News.ru 06:52
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Деловое.ТВ 03 апреля в 12:24
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Lenta.ru 03 апреля в 13:27
Общество

В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв

Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
ZAB.RU 06:17
Политика

Песков: мировой кризис «еще заявит о себе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, "еще заявит о себе", пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 07:12
Общество

Раскрыт возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса раскрыл возраст новых заразившихся в Москве.
Lenta.ru 07:27
Игры

Новый патч к Mount & Blade 2 исправил ошибки и добавил новую функцию

REGNUM 02 апреля в 09:47
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Общество

Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
RT на русском 01:25
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК вчера в 17:36
Происшествия

Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 05:06
Общество

Число зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось на 20 человек

Общее число погибших в стране составило 45 человек.
АБН 07:14
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 03 апреля в 04:45
Армия и оружие

Фрегат «Сметливый» вошел в Книгу рекордов Вооруженных Сил РФ

СКР "Сметливый" в 2019 году отметил 50-летие службы на Черноморском флоте. Он был построен в 1969 году в Николаеве.
Российская газета 03 апреля в 03:02
Происшествия

Число заболевших коронавирусом на Дону не выросло

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:00 5 апреля в Ростовской области зарегистрировано 9 больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом.
Правительство Ростовской области 04:08
Происшествия

Еще одну пациентку с коронавирусом вылечили в Тульской области

Контрольный анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Напомним, что это уже четвертый случай выздоровления в Тульской области.
Тульские СМИ 06:52
Общество

У погибшей журналистки из Перми был коронавирус

У журналистки Анастасии Петровой из пермского издания «Деловой интерес», которая скончалась 31 марта в реанимации на аппарате ИВЛ, все-таки был коронавирус, хотя первая проба показала отрицательный результат.
Новый День 02 апреля в 02:54
Общество

За сутки 536 человек заразились коронавирусом в Москве

За сутки в Москве коронавирус выявлен у 536 человек. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
Вечерняя Москва 04:01
Общество

Правительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля

Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Коммерсантъ 05:45
Политика

В Кремле назвали главное условие сокращения режима нерабочих дней

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы РФ – назвал главное условие сокращения режима нерабочих дней в России.
Expert.ru 03 апреля в 07:00
Общество

Эпидемию в России пока удается сдержать от взрывного роста

Роспотребназдор опубликовал свежую статистику по коронавирусу в России. За последние сутки выявлены 658 инфицированных в 14 регионах.
Ридус 07:16
Общество

Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Pravda.Ru вчера в 09:47
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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