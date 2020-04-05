Коронавирус
Российская газетаГубернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля. Об этом сообщается на официальном портале администрации региона.
Читать в источнике
Оценить328
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Происшествия
В Москве найдены мумифицированные сестры
В одной из квартир жилого дома на востоке Москвы обнаружены мумифицированные тела двух сестер, 1962 и 1965 годов рождения.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Происшествия
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
Общество
Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Общество
В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв
Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
Политика
Песков: мировой кризис «еще заявит о себе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, "еще заявит о себе", пишет "Интерфакс".
Общество
Раскрыт возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве
Оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса раскрыл возраст новых заразившихся в Москве.
Игры
Новый патч к Mount & Blade 2 исправил ошибки и добавил новую функцию
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Общество
Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Происшествия
Историка Соколова этапировали в Петербург
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось на 20 человек
Общее число погибших в стране составило 45 человек.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Армия и оружие
Фрегат «Сметливый» вошел в Книгу рекордов Вооруженных Сил РФ
СКР "Сметливый" в 2019 году отметил 50-летие службы на Черноморском флоте. Он был построен в 1969 году в Николаеве.
Происшествия
Число заболевших коронавирусом на Дону не выросло
По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:00 5 апреля в Ростовской области зарегистрировано 9 больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом.
Происшествия
Еще одну пациентку с коронавирусом вылечили в Тульской области
Контрольный анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Напомним, что это уже четвертый случай выздоровления в Тульской области.
Общество
У погибшей журналистки из Перми был коронавирус
У журналистки Анастасии Петровой из пермского издания «Деловой интерес», которая скончалась 31 марта в реанимации на аппарате ИВЛ, все-таки был коронавирус, хотя первая проба показала отрицательный результат.
Общество
За сутки 536 человек заразились коронавирусом в Москве
За сутки в Москве коронавирус выявлен у 536 человек. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
Общество
Правительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля
Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Политика
В Кремле назвали главное условие сокращения режима нерабочих дней
Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы РФ – назвал главное условие сокращения режима нерабочих дней в России.
Общество
Эпидемию в России пока удается сдержать от взрывного роста
Роспотребназдор опубликовал свежую статистику по коронавирусу в России. За последние сутки выявлены 658 инфицированных в 14 регионах.
Общество
Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.