Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГубернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля. Об этом сообщается на официальном портале администрации региона.
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В Краснодарском крае продлили режим карантина

РИА Новости09:08

Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля

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Продление режима карантина в Краснодарском крае: слухи и правда

Кореновские вести03 апреля в 05:21

Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля

Администрация Краснодарского края05:06

«Давайте наберемся выносливости и терпения еще на семь дней»: Глава Кубани продлил карантин до 12 апреля

Юга.ру05:16

В КПРФ усомнились в законности карантина на Кубани

ИА Красная Весна06:19

Вениамин Кондратьев о карантине в Краснодарском крае: В это непростое время непросто и мне, моим заместителям и главам муниципалитетов

КП - Кубань06:39
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Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
ToDay News Ufa вчера в 11:07
Общество

Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом

По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
РИА Новости 07:39
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Общество

У погибшей журналистки из Перми был коронавирус

У журналистки Анастасии Петровой из пермского издания «Деловой интерес», которая скончалась 31 марта в реанимации на аппарате ИВЛ, все-таки был коронавирус, хотя первая проба показала отрицательный результат.
Новый День 02 апреля в 02:54
Здоровье

Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:53
Технологии

Число пользователей Cisco Webex достигло в марте 324 млн

Количество пользователей приложения для видеоконференций Webex компании Cisco Systems достигло в марте 324 млн, при этом их число в США с тех пор, как пандемия коронавируса вынудила многих работников трудится из дома, выросло в 2,5 раза.
IT-World вчера в 14:56
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Британцы массово проигнорировали призыв Джонсона к самоизоляции

Жители Великобритании в выходные вышли на пляжи и пикники, несмотря на призывы властей страны соблюдать режим самоизоляции.
РЕН ТВ 04:13
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Экономика

ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул

На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Московский Комсомолец вчера в 19:54
Общество

Пентагон направил в Нью-Йорк военные похоронные команды

Американские власти попросили Пентагон перебросить военные похоронные команды в Нью-Йорк, где за последние сутки погибли почти 2 тыс. человек после заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 02:00
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 03 апреля в 16:12
Происшествия

Под Луганском ВСУшник устроил смертельную аварию

Rusvesna.su 06:59
Игры

Разработчики GTA Online назначили бонус в полмиллиона игрокам в апреле

Rockstar Games подтвердила, что те, кто войдет в Grand Theft Auto Online в этом месяце, за одно это получат очень хороший денежный бонус.
ИА Красная Весна вчера в 11:17
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот

Певица показала в Инстаграм свой округлившейся живот и, судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Popcake вчера в 16:44
Общество

Пассажиров, прилетающих в Томск из Москвы, обязали самоизолироваться

Все пассажиры авиарейсов Москва — Томск начиная с 6 апреля обязаны 14 дней быть на самоизоляции по месту жительства.
News.ru 08:46
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.
НТВ вчера в 09:42
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Общество

У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.
Газета.Ru 07:13
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Общество

Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
News.ru 06:52
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
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Единоборства

Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона

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Вышел трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

В Сети появился трейлер "Джентльменов" Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, также известным как Гоблин.
Российская газета 06:44
Футбол

Агент Варга: «Кристал Пэлас» сохранил интерес к Чалову

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал интерес со стороны английского клуба «Кристал Пэлас» к форварду ЦСКА Фёдору Чалову.
Metaratings 01:20
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Спорт

Трамп рассчитывает на скорое возобновление соревнований в США

Президент США Дональд Трамп после встречи с руководителями ведущих спортивных лиг страны заявил, что рассчитывает на скорое возобновление соревнований, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.Я хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны.
Soccer.ru 05:02
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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