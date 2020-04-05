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Здоровье Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

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Экономика ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.

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Экономика Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

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Энергетика Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.

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Общество Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.

Здоровье В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.