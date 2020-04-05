Коронавирус
Российская газетаГубернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля. Об этом сообщается на официальном портале администрации региона.
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Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
Общество
Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом
По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Общество
У погибшей журналистки из Перми был коронавирус
У журналистки Анастасии Петровой из пермского издания «Деловой интерес», которая скончалась 31 марта в реанимации на аппарате ИВЛ, все-таки был коронавирус, хотя первая проба показала отрицательный результат.
Здоровье
Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
Технологии
Число пользователей Cisco Webex достигло в марте 324 млн
Количество пользователей приложения для видеоконференций Webex компании Cisco Systems достигло в марте 324 млн, при этом их число в США с тех пор, как пандемия коронавируса вынудила многих работников трудится из дома, выросло в 2,5 раза.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Британцы массово проигнорировали призыв Джонсона к самоизоляции
Жители Великобритании в выходные вышли на пляжи и пикники, несмотря на призывы властей страны соблюдать режим самоизоляции.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Экономика
ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул
На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Общество
Пентагон направил в Нью-Йорк военные похоронные команды
Американские власти попросили Пентагон перебросить военные похоронные команды в Нью-Йорк, где за последние сутки погибли почти 2 тыс. человек после заражения коронавирусом.
Экономика
Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России
Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
Под Луганском ВСУшник устроил смертельную аварию
Игры
Разработчики GTA Online назначили бонус в полмиллиона игрокам в апреле
Rockstar Games подтвердила, что те, кто войдет в Grand Theft Auto Online в этом месяце, за одно это получат очень хороший денежный бонус.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в Инстаграм свой округлившейся живот и, судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Общество
Пассажиров, прилетающих в Томск из Москвы, обязали самоизолироваться
Все пассажиры авиарейсов Москва — Томск начиная с 6 апреля обязаны 14 дней быть на самоизоляции по месту жительства.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Общество
У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Кино
Вышел трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
В Сети появился трейлер "Джентльменов" Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, также известным как Гоблин.
Футбол
Агент Варга: «Кристал Пэлас» сохранил интерес к Чалову
Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал интерес со стороны английского клуба «Кристал Пэлас» к форварду ЦСКА Фёдору Чалову.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Спорт
Трамп рассчитывает на скорое возобновление соревнований в США
Президент США Дональд Трамп после встречи с руководителями ведущих спортивных лиг страны заявил, что рассчитывает на скорое возобновление соревнований, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.Я хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны.