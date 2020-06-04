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Газета.RuГазета.RuНа Кубани продлили карантинный режим

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24". Так, межмуниципальное движение останется закрытым, сохранится система пропусков и обязательный масочный режим.
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Прежде чем полностью отменять карантинные меры, мы должны понимать, что открывая курортный сезон, увеличиваем риск роста заболеваемости. На сегодняшний день рано говорить об отмене карантинных мероприятий. Я поддерживаю коллег: карантин надо продлить, может быть, с какими-то послаблениями.
— Сергей ЗотовКубань 24 05:47

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Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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