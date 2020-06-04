Коронавирус
Газета.RuНа Кубани продлили карантинный режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24". Так, межмуниципальное движение останется закрытым, сохранится система пропусков и обязательный масочный режим.
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Прежде чем полностью отменять карантинные меры, мы должны понимать, что открывая курортный сезон, увеличиваем риск роста заболеваемости. На сегодняшний день рано говорить об отмене карантинных мероприятий. Я поддерживаю коллег: карантин надо продлить, может быть, с какими-то послаблениями.
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В Краснодарском крае карантинные ограничения продлеваются до 21 июня
Администрация Краснодарского края06:49
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
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