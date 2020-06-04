Коронавирус
Российская газетаГубернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
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Прежде чем полностью отменять карантинные меры, мы должны понимать, что открывая курортный сезон, увеличиваем риск роста заболеваемости. На сегодняшний день рано говорить об отмене карантинных мероприятий. Я поддерживаю коллег: карантин надо продлить, может быть, с какими-то послаблениями.
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В Краснодарском крае карантинные ограничения продлеваются до 21 июня
Администрация Краснодарского края06:49
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