Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГубернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

Летние кафе в Краснодарском крае откроются 6 июня

Кубанские новости06:40

На Кубани продлили режим самоизоляции до 21 июня

РИА Новости08:38

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

Российская газета05:49

В Краснодарском крае карантинные ограничения продлеваются до 21 июня

Администрация Краснодарского края06:49

Кондратьев продлил карантин на Кубани до 21 июня

Кубань 2405:50

Пляжей не будет. Глава Кубани рассказал о подробностях двухнедельного карантина

ФедералПресс06:03

Действие красных пропусков в Краснодарском крае сохраняется до 21 июня

КП - Кубань08:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 09:25, Ашберн

Карантин на Кубани продлен до 21 июня

Муниципальный вестник Армавира05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
241
Общество

В Москве появился новый вид электронных пропусков

Для посещения многофункциональных центров «Мои документы» в Москве ввели новый вид электронных пропусков.
РБК 09:05
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Шоу-бизнес

Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru 04:37
1
Авто

Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе

Car.ru 05:30
1
Здоровье

Новая беда. Украинский «Ухань» атаковала еще одна опасная болезнь

В Черновицкой области, являющейся лидером на Украине по числу заболеваний COVID-19, резко возросло число детей, которые болеют коклюшем, вероятно, из-за неудовлетворительной вакцинации.
Украина.ру 03:35
Политика

Киев выдвинул условия для предоставления особого статуса Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с немецкими журналистами заявил, что Киев готов обсуждать возможность предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины, но только при соблюдении ряда условий.
Свободная Пресса 07:14
3
Политика

Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
215
Общество

YouTube заблокировал гомофобную рекламу поправок к Конституции

Сегодня, 4 июня, видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик медиагруппы «Патриот», призывающий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Коммерсантъ 08:45
167
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
153
Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 02 июня в 08:50
273
Общество

Северодвинск закроют на карантин

"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:45
38
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru вчера в 02:32
2,4K
Происшествия

В Норвегии оползень унес в море восемь домов

Стихия разрушила половину жилых зданий в населенном пункте. Также оползень унес в море собаку, которую впоследствии удалось спасти.
Известия 09:05
3
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости вчера в 12:02
29
Общество

«Справедливая России» предложила доплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил о подготовке фракцией законопроекта, в котором предлагается доплатить работающим и неработающим пенсионерам суммарно 1,38 триллиона рублей.
Российская газета 06:10
5
Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
2,7K
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
266
Общество

Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня

Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06:45
32
Футбол

Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское «Динамо»

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское "Динамо", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:35
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается

Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ.
ТАСС 07:39
4
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 02 июня в 11:20
265
Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
217
Происшествия

В Подмосковье вертолет совершил экстренную посадку на трассу

РБК 04:53
73
Общество

В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи

Российская газета 07:49
11
Общество

Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве до зимы

В мае Собянин уже связывал снятие ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавируса, с появлением вакцины от COVID-19.
Ведомости 01:46
3,6K
Происшествия

Эколог рассказал о роли вечной мерзлоты в аварии на ТЭЦ в Норильске

Pravda.Ru 06:45
Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как вместе с друзьями защищал заведение от участников массовых беспорядков.
Rambler News Service вчера в 00:46
2,1K
Автоспорт

Руководство «Формулы-1» обсуждает проведение двух гонок в Сочи

Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи.
News.ru 07:00
Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное