Коронавирус
Российская газетаГубернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
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В Краснодарском крае карантинные ограничения продлеваются до 21 июня
Администрация Краснодарского края06:49
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
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