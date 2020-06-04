К сентябрю-октябрю может быть вспышка, поэтому мы не должны закрывать ковидные койки. Математический анализ показывает, что мы постепенно выходим на плато по заболеванию ковидом. Карантин позволит контролировать процесс. Миграция между регионами может ухудшить эпидемиологическую ситуацию.

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.

Киберспорт Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.

Единоборства Глава UFC назвал умный ход для Макгрегора Уайт назвал самым умным ходом для Макгрегора встречу с победителем поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Общество В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать. 63

Происшествия В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи. 402

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года. 3,1K

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 3K

Технологии Названы основные признаки прослушки смартфонов Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 246

Общество Минстрой утвердил критерии стандартного жилья Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.

Политика Турция с 10 июня начнет возобновлять международное авиасообщение Турция начнет возобновлять авиасообщение с 40 странами с 10 июня, об этом сообщил в четверг министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу. 4

Общество Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков Власти Москвы удалят данные приложения "Социальный мониторинг", использование которого является обязательным для тех горожан, у кого выявили коронавирус, и системы цифровых пропусков после пандемии. 224

Политика Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам. 34

Космос Космонавты Котов и Циблиев не считают полет Crew Dragon к МКС прорывом Использование корабля Crew Dragon для пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) не является технологическим прорывом, для оценки надежности новой системы требуется статистика полетов, считают российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев. 4

Происшествия Оползень унес в море жилой поселок Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии. 3

Авто Продажи новых автомобилей в России упали на 52% в мае Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в мае 2020 года сократили падение с 72,4% до 51,8% в годовом выражении и составили 63 033 единицы. 6

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 1,7K