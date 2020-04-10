Коронавирус
Российская газетаГубернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно. Выступление главы края размещено в его официальном аккаунте в Instagram.
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С 12 апреля на Кубани разрешена работа продуктовых рынков и ярмарок
Администрация Краснодарского края11:11
С 12 апреля жителям Кубани можно будет передвигаться внутри населенных пунктов
Коммерсантъ Краснодар11:51
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