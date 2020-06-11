Коронавирус
Российская газетаГубернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину
В четверг на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 июня на территории края отменяются "красные пропуска" для передвижения между муниципалитетами, а также еще целый ряд дейстововаших ограничений режима карантина по коронавирусу.
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В Краснодарском крае с 13 июня заработают непродовольственные рынки на открытом воздухе
Кубанские новости06:15
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На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
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