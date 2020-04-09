Коронавирус

АиФ УралАиФ УралГубернатор Куйвашев анонсировал Указ о смягчении режима самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал новый Указ об изменении режима самоизоляции в регионе. В своем Instagram он рассказал, что изменения коснутся свердловчан уже 10 апреля. Завтра он распишет, каким организациям можно будет работать.
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Евгений Куйвашев подпишет указ о смягчении ограничений для бизнеса

Областная газета11:42

Губернатор готовится смягчить режим самоизоляции

Екатеринбург Онлайн10:08

Свердловский губернатор анонсировал смягчение режима самоизоляции

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Губернатор Куйвашев смягчает карантин на Урале. Прогноз URA.RU подтвердился

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Губернатор Куйвашев анонсировал Указ о смягчении режима самоизоляции

АиФ Урал10:16

Куйвашев готовит указ о смягчении режима самоизоляции в Свердловской области

Znak.com10:11

Евгений Куйвашев смягчит ограничения для предпринимателей на период самоизоляции

66.ru10:26
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Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

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Врачам приходится заниматься не только лечением детей, но и успокаивать слишком нервничающих родителей.
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Технологии

В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах

В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
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Общество

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В России упало производство бензина

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Экономика

Минэкономразвития решило отложить разработку макропрогноза

«В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести разработку сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок», — сообщили в министерстве.
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Как не ошибиться с покупкой авто в кризис: эксперт объяснил

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Армия и оружие

ВКС России активизировались в Идлибе

Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
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Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов

Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
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Энергетика

Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+

На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
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В Нижегородской области умер третий пациент с коронавирусом

В региональном правительстве сообщили, что на сегодняшний день в области зарегистрировано 87 подтвержденных случаев заражения — 14 нижегородцев выздоровели после заболевания коронавирусом и выписаны из больницы Мы собираем всю информацию о коронавирусной инфекции в Нижегородской области в онлайн-трансляции.
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Спорт

Елена Вяльбе жестко высказалась про Дмитрия Губерниева

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала свое отношение к комментатору Дмитрию Губерниеву.
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Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с середины марта

Впервые с 13 марта стоимость американской валюты опустилась ниже 73 рублей.
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Путин освободил от должности замглавы МВД Романова

Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
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Сергей Собянин: Москва начала выплаты пособий по безработице

Москва начала выплаты пособий по безработице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
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Космос

На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.
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Лолита призналась, что сделала пластическую операцию

Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
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Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат

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«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
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Повлияло понижение рыночной стоимости и на РПЛ: общая цена игроков Лиги упала на 213 миллионов евро и сейчас не доходит даже до миллиарда.
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Утверждены правила возврата туристам средств из фондов персональной ответственности туроператоров

В соответствии с правилами туроператор в двухнедельный срок направляет в ассоциацию "Турпомощь" уведомление о возврате туристам средств из своего фонда.
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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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